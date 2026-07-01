CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju 29/07/2026 Incendie à Biguglia : 100 hectares parcourus, le feu reste actif sur un secteur 26/07/2026 Rando à Capu Rossu : la magie de l'aube sur les falaises rouges 26/07/2026 Non, le Sud-Corse ne tient pas dans une carte postale... mais dans le nouveau magazine Kalliste 26/07/2026

Rando à Capu Rossu : la magie de l'aube sur les falaises rouges


le Dimanche 26 Juillet 2026 à 09:05

Sur les hauteurs de Piana, à l'entrée du golfe de Porto, Capu Rossu révèle toute sa beauté aux premières lueurs du jour. Une randonnée exigeante, magnifiée par des panoramas spectaculaires entre mer, maquis et roches rouges, que Jean-Claude Camü saisit ici avec un regard aussi sensible que talentueux.



(Photo Jean-Claude Camü)
(Photo Jean-Claude Camü)
Il est un peu avant 6 heures lorsque le sentier s'éveille doucement. À cette heure-là, le silence règne encore et les premiers rayons du soleil viennent caresser les roches rouges de Capu Rossu. Avant l'arrivée des visiteurs, le site offre un spectacle unique : les couleurs sont sublimées par la légère brume de chaleur de l'été, créant une atmosphère presque irréelle.


En chemin, il n'est pas rare d'apercevoir quelques chèvres redevenues sauvages, parfaitement à leur place dans ce décor préservé. Elles ajoutent une touche de magie à cette randonnée déjà exceptionnelle.
Pour les marcheurs habitués, comptez environ trois heures de marche. La source coule encore un peu avant le refuge, à mi-parcours : une halte bienvenue pour remplir les gourdes avant le retour.
Car si l'aller émerveille, le retour demande davantage d'efforts.


Même en partant à l'aube, la chaleur et le soleil de l'été se font rapidement sentir. Mais chaque pas est récompensé par des panoramas grandioses, où la mer, les falaises et le maquis se mêlent dans une harmonie saisissante.
Une randonnée exigeante, certes, mais dont on revient toujours avec des images plein les yeux et l'envie d'y revenir, encore et encore.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos