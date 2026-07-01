Rando à Capu Rossu : la magie de l'aube sur les falaises rouges

Il est un peu avant 6 heures lorsque le sentier s'éveille doucement. À cette heure-là, le silence règne encore et les premiers rayons du soleil viennent caresser les roches rouges de Capu Rossu. Avant l'arrivée des visiteurs, le site offre un spectacle unique : les couleurs sont sublimées par la légère brume de chaleur de l'été, créant une atmosphère presque irréelle.





En chemin, il n'est pas rare d'apercevoir quelques chèvres redevenues sauvages, parfaitement à leur place dans ce décor préservé. Elles ajoutent une touche de magie à cette randonnée déjà exceptionnelle.

Pour les marcheurs habitués, comptez environ trois heures de marche. La source coule encore un peu avant le refuge, à mi-parcours : une halte bienvenue pour remplir les gourdes avant le retour.

Car si l'aller émerveille, le retour demande davantage d'efforts.





Même en partant à l'aube, la chaleur et le soleil de l'été se font rapidement sentir. Mais chaque pas est récompensé par des panoramas grandioses, où la mer, les falaises et le maquis se mêlent dans une harmonie saisissante.

Une randonnée exigeante, certes, mais dont on revient toujours avec des images plein les yeux et l'envie d'y revenir, encore et encore.