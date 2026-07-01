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A màghjina - A Croce di Chialza sott'à u ballu di e stelle


le Dimanche 26 Juillet 2026 à 07:20

Sous le ciel nocturne de Santa Lucia di Tallà, la croix de Chialza se dresse face au mouvement apparent des étoiles. Une pose longue révèle la rotation de la voûte céleste autour de l'étoile Polaire, offrant une scène où le temps semble suspendu entre montagne, silence et lumière.
Si, comme Patrick Nicolaï, auteur de cette belle image, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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