A màghjina - A Croce di Chialza sott'à u ballu di e stelle
Sous le ciel nocturne de Santa Lucia di Tallà, la croix de Chialza se dresse face au mouvement apparent des étoiles. Une pose longue révèle la rotation de la voûte céleste autour de l'étoile Polaire, offrant une scène où le temps semble suspendu entre montagne, silence et lumière.
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