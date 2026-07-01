Deux incendies mobilisent d'importants moyens à Oletta et Biguglia

Un départ de feu s'est déclaré ce samedi sur la commune d'Oletta, en Haute-Corse. Attisé par un vent soutenu, l'incendie a progressé dans une zone de maquis dense.

À son plus fort, le sinistre a mobilisé d'importants moyens de lutte, avec deux avions bombardiers d'eau Pélican basés à Ajaccio, un hélicoptère bombardier d'eau lourd détourné du feu de Corte et une quarantaine de sapeurs-pompiers engagés au sol.

Les premières estimations faisaient état d'une surface parcourue de 8 à 10 hectares. Cette évaluation a ensuite été revue à la baisse, à 6 hectares.

Le feu est désormais en passe d'être fixé. Les moyens aériens ont commencé à se désengager et aucune habitation n'a été menacée au cours de l'intervention.





À Biguglia, un nouveau départ de feu est signalé. L'incendie, décrit comme très virulent, a déjà parcouru 3 à 4 hectares. Trente-cinq sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le terrain. Un hélicoptère bombardier d'eau Puma Delta est engagé, tandis que des avions Pélican sont en transit vers la zone. Des points sensibles sont recensés à environ 500 mètres sur le flanc droit du sinistre.

Des habitations à proximité sont potentiellement menacées.

80 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain. Ils sont appuyés par des moyens aériens.

Il est fortement déconseillé de s’engager sur le secteur par mesure de sécurité et afin de faciliter l’intervention des secours.

