Projet de territoire de la CAB : salle de 2 500 places, transports, conférence des intercommunalités

À quoi ressemblera la Communauté d’agglomération de Bastia à la fin de la mandature ? Louis Pozzo di Borgo, son président, a dévoilé ce matin son projet de territoire pour la période 2026-2032. Véritable feuille de route politique mais « pensée de manière collégiale », a insisté celui qui est à la tête de l’institution depuis 2020 et qui regroupe cinq communes et près de 70 000 habitants. « Les cinq maires sont dans la majorité, c’est une force », a rajouté celui qui est à la tête de l’institution.



Dans les cartons : la création d’une grande salle de 2 500 places assises pour des événements culturels, sportifs et professionnels. La poursuite de la modernisation des infrastructures sportives, du COSEC du Fango et de sa piscine. Mais aussi la reconversion des friches Mattei, la requalification de l’entrée sud de Bastia. À cela se rajouteront les politiques en faveur du logement, de la santé, du sport, de l’économie, du social, du tourisme, mais aussi en direction de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique. Au total, plus d’une centaine d’actions, des plus petites aux grands chantiers, présentées dans une vidéo d’une trentaine de minutes.



« La société évolue, nos habitants ont de nouvelles attentes, en matière d'économie, de mobilité et malheureusement en matière sociale. Il y a aussi le changement climatique qui fait évoluer les choses. », a argumenté Louis Pozzo di Borgo en expliquant que cette présentation « est un point de départ qui permet de structurer le territoire, mais qui est aussi appelé à évoluer », a précisé le président de la CAB.



Un projet de territoire chiffré entre 100 et 110 millions d’euros sur la totalité de la mandature, sans grand projet pharaonique irréalisable sur le plan financier, a particulièrement insisté Louis Pozzo di Borgo, qui se félicite d’être désormais à la tête d’une communauté d’agglomération qui a « une trajectoire budgétaire maîtrisée avec un excédent de 12 millions d'euros. » Il a également rappelé les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales, comme la baisse des dotations d’État et de certaines recettes issues de la fiscalité, avec un budget amputé de 2,6 millions d’euros. Mais aussi des coûts supplémentaires liés à l’inflation et aux diverses crises internationales. « Les fonds européens constituent une manne financière que l'on ne peut pas ignorer. », pour Louis Pozzo di Borgo, en quête de nouvelles rentrées budgétaires pour mener à bien ses projets. Pour Guy Armanet, vice-président en charge des finances, l’objectif est clair : « Préserver les finances, ne pas opposer l’ambition à la réalité, et préserver la santé financière de la CAB en priorisant les projets et en anticipant les coûts futurs » dans une institution qui monte en puissance et qui, mécaniquement, voit ses dépenses augmenter.



Pas de « métropolisation », mais renforcer les liens entre les communes



Sur le plan institutionnel pas question de parler de métropolisation ni de nouvelle institution « Grand Bastia », mais un renforcement des liens avec les communautés de communes voisines de Marana-Golo, du Nebbiu Conca d’Oru et du Cap Corse. Objectif : créer une « conférence des intercommunalités » pour penser les grands projets à l’échelle du bassin de vie. Plusieurs élus, comme Josée Galletti, maire de Lucciana, Jean Dominici, maire de Borgo et président de Marana Golo, étaient présents, tout comme Gilles Giovannangeli, le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse.



Un renforcement des liens en particulier sur la thématique des transports, avec pour projet la création d’un syndicat mixte des mobilités. Objectif : permettre à près de 100 000 habitants de ce Grand Bastia de pouvoir mieux se déplacer. Une mandature qui devrait aussi voir le renforcement de l’intermodalité avec le train et la multiplication des voies douces. Avec la mise en chantier des 20 km prévus sur le territoire bastiais, qui pourraient in fine se raccrocher aux voies prévues dans les communes qui composent Marana-Golo. Politique de transport qui s’accompagnera également, selon la Communauté d’agglomération de Bastia, de la modernisation du réseau de transports en commun.



Sur un plan plus politico-politique, l’opposition n’était pas présente pour ce conseil communautaire extraordinaire au stade Armand-Cesari de Furiani. L’élu d’opposition bastiais Julien Morganti avait qualifié, dans un communiqué, cette présentation de « repas organisé par la CAB » en « grande pompe ». Qualifiant cela de « mise en scène d’autosatisfaction », il s’interroge sur « le coût d’un tel événement financé par l’argent public ».



La réponse de Louis Pozzo di Borgo ne s’est pas fait attendre. Le président de la CAB a indiqué qu’il s’agissait « d’un véritable conseil communautaire convoqué et conduit dans les formes réglementaires, auquel un vote était inscrit à l’ordre du jour ». Prenant acte que Julien Morganti « a fait le choix politique de la chaise vide et non celui du débat, comme il avait été invité à le faire », il a précisé que l’élu d’opposition, « contrairement à ce qu’il affirme, a bien été invité le 23 juin dernier à un séminaire de conception du projet de territoire et au conseil communautaire de ce jour ».