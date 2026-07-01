Porto-Vecchio prépare son plan anti-mégots sur le principe du pollueur payeur

Julien Castelli le Samedi 25 Juillet 2026 à 15:30

La cité du Sel ne veut pas devenir celle des mégots de cigarettes : elle s’apprête à s’engager dans la lutte contre les mégots abandonnés. Il y a quelques mois, le conseil municipal avait validé les termes d’une convention avec l'éco-organisme Alcome, chargé par l'État de mettre en œuvre le principe du pollueur payeur. Une étape qui doit permettre à la commune porto-vecchiaise de bénéficier d'un accompagnement technique, matériel et financier pour réduire la présence de ces déchets dans l'espace public.