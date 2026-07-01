Corte - 300 hommes pour faire face à l'incendie

La nuit a été globalement calme sur le front de l'incendie qui touche les environs de Corte. Malgré une progression estimée à une dizaine d'hectares, les secours ont rapidement contenu une reprise de feu survenue vers 4 heures du matin sur le flanc avant droit du sinistre, grâce à l'intervention des équipes engagées au plus près des flammes.

Au total, 296 personnels sont mobilisés ce samedi sur le terrain, dont près de 144 militaires. Le dispositif aérien comprend deux hélicoptères bombardiers d'eau légers, un hélicoptère bombardier d'eau lourd ainsi que l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 2B.

Les opérations se concentrent aujourd'hui sur la lisière droite de l'incendie, toujours active à proximité du Tavignanu, afin d'empêcher toute nouvelle progression des flammes.

À ce stade, le feu a parcouru plus de 800 hectares de végétation.

Les autorités signalent également que les fumées restent particulièrement denses sur la commune de Corte et dans ses environs. Elles appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes ainsi que les recommandations sanitaires diffusées par la mairie de Corte.

Par ailleurs, les services de l'État et les secours maintiennent un contact permanent avec les bergers présents sur le secteur afin de suivre l'évolution de la situation et de garantir la sécurité des personnes et des troupeaux.