« Le Grand Rose », le nouveau défi d’Etienne Meloni

Philippe Jammes le Samedi 25 Juillet 2026 à 10:20

L’homme aux multiples défis, au triple tour de Corse à pied, à la nage et à vélo, à la traversée de la Méditerranée Calvi- Nice, aux 24h de natation pour le téléthon, renfile la combi. Etienne Meloni s’apprête à traverser les Bouches de Bonifacio, un défi solitaire et solidaire, au profit d’Octobre Rose. Nous l’avons rencontré lors d’un de ses entrainements quotidiens.