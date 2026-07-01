« Le Grand Rose », le nouveau défi d’Etienne Meloni

Alors qu’il vient de boucler un « Tour du monde de la foi », un « Tour du monde des croyances et des religions » Etienne Meloni ne partira pas si loin cette fois pour se mettre au service des autres comme le dicte sa religion. Son nouveau terrain de défi : Les Bouches de Bonifacio.
« Eh oui, à 65 ans, je replonge ! » dit-il en souriant. « On ne se refait pas. J’ai été sollicité par Octobre Rose pour les aider à récolter des fonds destinés à soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Ce défi, dénommé Grand Rose, clin d’œil au Grand Bleu, n’est pas nouveau car d’autres comme Thierry Corbolan, amputé des deux bras, ont déjà parcouru ces 15 km qui séparent les côtes corses de celles de Sardaigne. Mais ce sera cette fois pour Octobre Rose et l’argent récolté via une tombola et d’actions autour de l’événement, permettra l’achat de 200 bonnets de chimiothérapie, 150 kits de mastectomie ».
Outre l’aspect financier, le défi a aussi pour objectif de promouvoir et mettre en lumière les actions concrètes que réalise au quotidien l’association Endurensemble auprès des personnes atteintes du fléau qu’est le cancer du sein, à travers des aides matérielles, des soins de support, des actions de prévention, de sensibilisation et de sport-santé.
L’association a été créée en 2011 par Thierry Pistorozzi à l’occasion du défi « Ersa- Bonifacio » pour soutenir financièrement les parents d’une petite fille lourdement handicapée. En 2020, son épouse étant touchée par un cancer du sein, il décide alors de parcourir le Cap Corse en courant pour sensibiliser au dépistage et aussi au sport santé, avant, pendant et après la maladie. En 2021, son épouse relève le défi de refaire ce parcours avec l’aide de 17 copines, dont certaines, malades et encore en traitement, en relais.
Le Relais Rose était né avec pour but de trouver des fonds pour créer des trousses santé contenant des produits nécessaires non remboursés lors d’une chimiothérapie et les distribuer dans les centres hospitaliers de haute Corse.
Durant ce mois « rose », du 5 au 10 octobre se déroulera aussi la 2e édition du « Giru », un tour de Corse sportif de 638 km, solidaire et itinérant faisant étape au cœur des villages de l’île afin d’aller à la rencontre de ses habitants. À travers chaque étape d’environ 100 kilomètres, réalisée par un des 6 athlètes participants, l’événement promeut la pratique d’une activité physique adaptée, sensibilise au dépistage des cancers et informe sur les enjeux de la prévention.
Un défi dépendant de l’humeur de la mer
« Dans ce défi, comme dans celui de mon tour de Corse à la nage, je serai dépendant de la mer » explique Etienne Meloni. « Ce passage qui sépare les deux îles est toujours un lieu agité, Il n’y a que 15 km mais en raison de l’état de la mer, des courants : tu peux nager plusieurs heures sans progresser. C’est un véritable entonnoir, la zone la plus dynamique de la Méditerranée. Je devrais aussi composer avec les méduses et les bateaux car le passage est très emprunté notamment par les cargos où les ferries. D’où je pense un départ qui se fera en fin de nuit, vers les 4 heures du matin ».
Si le timing n’est toutefois pas encore bien défini, le créneau ciblé se situe entre le 12 et le 20 septembre prochains. « Tout dépendra de la météo, des courants. L’idéal serait de partir de la pointe de la Sardaigne pour rejoindre Sperone ou Piantarella. Je serai en lien avec le Crossmed, la SNSM et les autorités sardes. Quant à la durée, là aussi je ne peux pour l’instant la fixer. Un minimum de 10 heures en tout cas ».
Depuis quelques jours Etienne a donc repris l’entrainement même s’il pratique toujours presque au quotidien du sport. « Je pratique deux types d’entrainement : Un « long » de 4 heures de nage excercé le week-end et des séances de fractionnés au quotidien d’environ 1h30, de la nage rapide, de la musculation ». L’endurance est aussi une des clés de la réussite et notre « défi man » devra composer avec une combinaison protectrice. « Je sais par habitude que je serai confronté aux méduses. D’où l’obligation de me protéger entièrement le corps. Je porterai une combinaison mais celle-ci accentue la transpiration. Je la situe à 1 litre par heure. Aussi je tirerai derrière moi, une sorte de planche avec une réserve d’eau. Elle me servira aussi de repère car dans l’eau tu ne vois rien ».
Le défi « Le Grand Rose » prendra évidemment en compte les mesures de prévention et de respect nécessaires afin que la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio ne soit nullement impactée.
L’assistance sera composée, à l’avant, par un petit bateau à moteur à bord duquel prendra place toute une équipe dont un médecin kiné. A l’arrière, un voilier de 12 m paré à toutes éventualités. Au-delà d’entrepreneurs, de collectivités et d’associations qui soutiennent le projet, ce défi sera sous le parrainage de Pascal Roche, entrepreneur et mécène bien connu.
Quant à Etienne, homme de foi, homme de cœur, homme aussi très discret dans ses actions, qu’il nous décrira en « off », 2027 devrait être source d’autres défis.
« Eh oui, à 65 ans, je replonge ! » dit-il en souriant. « On ne se refait pas. J’ai été sollicité par Octobre Rose pour les aider à récolter des fonds destinés à soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Ce défi, dénommé Grand Rose, clin d’œil au Grand Bleu, n’est pas nouveau car d’autres comme Thierry Corbolan, amputé des deux bras, ont déjà parcouru ces 15 km qui séparent les côtes corses de celles de Sardaigne. Mais ce sera cette fois pour Octobre Rose et l’argent récolté via une tombola et d’actions autour de l’événement, permettra l’achat de 200 bonnets de chimiothérapie, 150 kits de mastectomie ».
Outre l’aspect financier, le défi a aussi pour objectif de promouvoir et mettre en lumière les actions concrètes que réalise au quotidien l’association Endurensemble auprès des personnes atteintes du fléau qu’est le cancer du sein, à travers des aides matérielles, des soins de support, des actions de prévention, de sensibilisation et de sport-santé.
L’association a été créée en 2011 par Thierry Pistorozzi à l’occasion du défi « Ersa- Bonifacio » pour soutenir financièrement les parents d’une petite fille lourdement handicapée. En 2020, son épouse étant touchée par un cancer du sein, il décide alors de parcourir le Cap Corse en courant pour sensibiliser au dépistage et aussi au sport santé, avant, pendant et après la maladie. En 2021, son épouse relève le défi de refaire ce parcours avec l’aide de 17 copines, dont certaines, malades et encore en traitement, en relais.
Le Relais Rose était né avec pour but de trouver des fonds pour créer des trousses santé contenant des produits nécessaires non remboursés lors d’une chimiothérapie et les distribuer dans les centres hospitaliers de haute Corse.
Durant ce mois « rose », du 5 au 10 octobre se déroulera aussi la 2e édition du « Giru », un tour de Corse sportif de 638 km, solidaire et itinérant faisant étape au cœur des villages de l’île afin d’aller à la rencontre de ses habitants. À travers chaque étape d’environ 100 kilomètres, réalisée par un des 6 athlètes participants, l’événement promeut la pratique d’une activité physique adaptée, sensibilise au dépistage des cancers et informe sur les enjeux de la prévention.
Un défi dépendant de l’humeur de la mer
« Dans ce défi, comme dans celui de mon tour de Corse à la nage, je serai dépendant de la mer » explique Etienne Meloni. « Ce passage qui sépare les deux îles est toujours un lieu agité, Il n’y a que 15 km mais en raison de l’état de la mer, des courants : tu peux nager plusieurs heures sans progresser. C’est un véritable entonnoir, la zone la plus dynamique de la Méditerranée. Je devrais aussi composer avec les méduses et les bateaux car le passage est très emprunté notamment par les cargos où les ferries. D’où je pense un départ qui se fera en fin de nuit, vers les 4 heures du matin ».
Si le timing n’est toutefois pas encore bien défini, le créneau ciblé se situe entre le 12 et le 20 septembre prochains. « Tout dépendra de la météo, des courants. L’idéal serait de partir de la pointe de la Sardaigne pour rejoindre Sperone ou Piantarella. Je serai en lien avec le Crossmed, la SNSM et les autorités sardes. Quant à la durée, là aussi je ne peux pour l’instant la fixer. Un minimum de 10 heures en tout cas ».
Depuis quelques jours Etienne a donc repris l’entrainement même s’il pratique toujours presque au quotidien du sport. « Je pratique deux types d’entrainement : Un « long » de 4 heures de nage excercé le week-end et des séances de fractionnés au quotidien d’environ 1h30, de la nage rapide, de la musculation ». L’endurance est aussi une des clés de la réussite et notre « défi man » devra composer avec une combinaison protectrice. « Je sais par habitude que je serai confronté aux méduses. D’où l’obligation de me protéger entièrement le corps. Je porterai une combinaison mais celle-ci accentue la transpiration. Je la situe à 1 litre par heure. Aussi je tirerai derrière moi, une sorte de planche avec une réserve d’eau. Elle me servira aussi de repère car dans l’eau tu ne vois rien ».
Le défi « Le Grand Rose » prendra évidemment en compte les mesures de prévention et de respect nécessaires afin que la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio ne soit nullement impactée.
L’assistance sera composée, à l’avant, par un petit bateau à moteur à bord duquel prendra place toute une équipe dont un médecin kiné. A l’arrière, un voilier de 12 m paré à toutes éventualités. Au-delà d’entrepreneurs, de collectivités et d’associations qui soutiennent le projet, ce défi sera sous le parrainage de Pascal Roche, entrepreneur et mécène bien connu.
Quant à Etienne, homme de foi, homme de cœur, homme aussi très discret dans ses actions, qu’il nous décrira en « off », 2027 devrait être source d’autres défis.