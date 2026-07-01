À l’ADAPEI 2A, l’architecture se construit aussi avec ceux qui vivent les lieux

Vendredi 24 juillet, à l’heure de l’inauguration, chacun semble avoir quelque chose à raconter. Les étudiants évoquent leurs trois semaines passées sur place avec une certaine émotion. Les résidents, eux, montrent avec fierté les aménagements auxquels ils ont directement participé. Dans les extérieurs de l’ADAPEI 2A, les nouveaux espaces prennent vie sous les regards de ceux qui les ont imaginés et construits ensemble.



Pendant trois semaines, dix étudiants en architecture de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille ont vécu au rythme du Foyer d’Hébergement et du Service d’Accueil de Jour. Leur mission : réfléchir, avec les personnes accompagnées, à la transformation des espaces extérieurs. À l’arrivée, le projet était encore à imaginer. À leur départ, une fresque colorée accueille les visiteurs, des ombrelles protègent désormais les terrasses du soleil et un espace de détente, avec ses bancs et ses petites tables, offre un nouveau lieu de vie. Mais pour les étudiants comme pour les résidents, le résultat ne se résume pas à ces réalisations.



« Construire un projet ensemble »



Avant de sortir les outils, les futurs architectes ont d’abord pris le temps d’écouter. Des ateliers et des moments de discussion ont permis de recueillir les envies et les besoins de chacun. Les résidents ont ensuite suivi l’évolution des projets, proposé des idées et participé à leur réalisation. « On leur demandait leurs besoins et, quand on faisait des avancées, on leur présentait nos idées. Ils pouvaient aussi nous en donner de nouvelles. Ce sont vraiment des projets qui ont été faits pour eux, mais surtout avec eux », raconte Maamar, étudiant en architecture.