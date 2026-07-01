La 2e édition d’Aldilonda Swim revient à Bastia ce week-end

Porté par l’association 2B Natation, l’événement réinvestit le Vieux-Port bastiais avec de grandes ambitions : « Le but de l’opération, c’est vraiment d’attirer le plus de monde possible, développer la natation en eau libre, et faire plaisir à tous nos nageurs qui se sont entraînés », explique Louis-François Ramelli. « On essaie de faire une vraie animation pour la ville. Et puis surtout, c’est désormais une étape de la Coupe de France en Corse. »



Dès 7 heures 30 dimanche, place à la compétition. Le programme s’échelonnera sur 7 distances du 200 m pour les plus jeunes, jusqu’au 5 000 m.

Une diversité de formats pensée pour « accueillir tous les niveaux », dans un esprit qui se veut avant tout convivial. « Ce n’est pas une compétition où l’on vient pour gagner de l’argent, quand on aura 5 000 nageurs, peut-être, mais pour l’instant ce n’est pas le but de l’opération », exprime Louis-François Ramelli.



Quant à l’équipement : bouées de nage fournies, palmes, masque ou tuba…chacun est libre d’adapter sa participation. Côté sécurité, le dispositif est renforcé par le statut de Coupe de France, avec deux jet-skis, deux Zodiac, une quinzaine de canoës, un médecin et des pompiers secouristes.