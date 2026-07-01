Prévention des noyades à Furiani : sur la plage de la Marana, les enfants apprennent les bons réflexes

À la veille de la Journée mondiale de prévention des noyades, le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de Haute-Corse a organisé, vendredi, une matinée de sensibilisation sur la grande plage de la Marana. 22 enfants du centre de loisirs de Furiani ont participé à des ateliers mêlant découverte du milieu marin, prévention et initiation aux gestes du nageur-sauveteur, assurés par le club Bastia Natation. « L’idée, c’est de venir en complément du dispositif J’apprends à nager qui s’effectue en piscine, et de sensibiliser les enfants à l’activité nageurs-sauveteurs, puisqu’on sait que les noyades sont plus souvent en milieu naturel, notamment en mer », explique Yoann Vauzelle, professeur de sport au SDJES de Haute-Corse.





Au fil de la matinée, les enfants ont ainsi appris à appréhender les particularités de la baignade en mer, pouvant réserver son lot d’imprévus : vagues, algues ou encore une eau dont le fond n’est pas toujours visible. « Aujourd'hui, ça tombe bien, il y a un peu de vent et des algues, les conditions sont idéales pour leur montrer ce à quoi ils peuvent être confrontés au quotidien », poursuit-il.





Après une première phase consacrée à la découverte du milieu marin, les jeunes participants sont passés à la pratique. Répartis en plusieurs groupes, ils ont appris à repérer une personne en difficulté, à utiliser une bouée de sauvetage et à effectuer les premiers gestes de secours sur la plage. Des mises en situation où chacun a pu endosser, tour à tour, le rôle de victime puis de sauveteur. « Ils sont à un âge où ils sont très réactifs. Ça leur plaît, et l’avantage de cette sensibilisation, c’est qu’il y a une partie pratique, où ils sont en action, ça leur permet de mieux appréhender une situation à laquelle ils pourront être confrontés. »

