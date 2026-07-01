Riventosa : 15e édition du Mercatu Muntagnolu ce samedi

Le Mercatu Muntagnolu de Riventosa est né en 2011 sous la houlette du Groupement d’Action Locale (GAL), animé alors par Jean-Louis Achard, qui a développé diverses actions sur le centre Corse, comme l’ouverture de sentiers de randonnées pédestres ou à VTT, ou encore la création de festivals. Des actions qui avaient bénéficié alors de financements européens dans le cadre du programme Leader. Et depuis cette date, le maire de la commune, Marcel Cesari, et son conseil municipal ont souhaité poursuivre cette manifestation qui accueille toujours beaucoup de monde. « Une manifestation que nous poursuivons avec le soutien également de l’ensemble des associations du village », précise Marcel Cesari.



Ce samedi 25 juillet aura donc lieu la 15e édition de ce Mercatu Muntagnolu qui ouvrira ses portes sur les coups de 17h30. Les visiteurs pourront rencontrer des producteurs de vin, de bière, de farine de blé et de châtaigne, de miel, d’huile d’olive et de produits dérivés, de confitures, de tisanes sauvages, d’huiles essentielles, de cosmétiques, etc. « Des artisans dans le domaine de la coutellerie, de la création en bois, de la poterie ou de bijoux seront également présents lors de cette soirée festive », poursuit Marcel Cesari qui indique que « ce genre de marché était également présent dans d’autres régions » par le passé. « Malheureusement ces initiatives ne sont pas poursuivies, et c’est bien dommage. A Riventosa, la municipalité avec l’aide du foyer rural et des associations, a voulu se donner les moyens de poursuivre ce Mercatu Muntagnolu qui est devenu l’événement majeur du village et au-delà de tout le centre Corse », se félicite le maire du village.



Ce marché se déroulera dans une ambiance festive puisqu’une animation musicale est prévue à cette occasion à travers la mise en place d’une scène ouverte, « permettant aux chanteurs et musiciens du village, et même d’ailleurs » de se produire tout au long de la soirée. « Par ailleurs, une exposition vente de peintures sera également proposée à la Casa Sebbiaghja, tandis que le foyer rural organisera un vide grenier. L’atelier de vannerie du village sera également de la fête avec une exposition vente de ses productions. Par ailleurs, une séance de dédicace du livre d’Hubert Tempête aura lieu au cours de la soirée. Nous mettrons en place une vente de produits alimentaires ainsi que des objets fabriqués par les résidents du FAM et de la MAS2 du CHG Corte-Tattone par l’association A Veghja. Cette vente sera faite au profit de l’association Manu ind’a manu », détaille Marcel Cesari qui ajoute que « les enfants ne seront pas oubliés à l’occasion de cette soirée, puisque nous mettrons en place de nombreux jeux gratuits, avec notamment des structures gonflables ».



Ce Mercatu Muntagnolu se poursuivra une bonne partie de la nuit. « Il y aura à boire et à manger avec de nombreuses spécialités locales comme des nicci, des tartes aux herbes, des frittelle, des migliacciole ou encore divers gâteaux », conclut Marcel Cesari.

