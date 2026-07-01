Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju

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Face à un risque incendie très sévère, plusieurs massifs forestiers fermés en Balagne et dans l'Extrême Sud ce jeudi
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Un mineur positif à la cocaïne interpellé après un refus d'obtempérer à Bastia
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Incendie de la Restonica : Le plan Communal de Sauvegarde déclenché
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Patrimonio : Cinq à six hectares de maquis parcourus par les flammes
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Christophe Versini, nouveau chef de file du RN sur l'île : « Je reviens en Corse pour prendre ma part dans le combat »
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