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Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju


La rédaction le Mercredi 29 Juillet 2026 à 18:00

Il est un incontournable en Balagne. Depuis 1982 le restaurant Chez Edgar fait le plein à Lavatoghju. C’est Edgar Santelli et sa famille qui font tourner l’établissement du printemps au début de l’automne. On a suivi Edgar lors d’un service pour connaître la recette du succès de cette institution.









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