Un mineur positif à la cocaïne interpellé après un refus d'obtempérer à Bastia

La police a interpellé un mineur après un refus d'obtempérer et une course-poursuite survenue à Bastia le 13 juillet dernier. Selon une publication de la police nationale sur ses réseaux sociaux, un équipage de police a croisé un véhicule ayant déjà commis un refus d’obtempérer au cours de la nuit. Celui-ci a une nouvelle fois refusé de s’arrêter pour un contrôle.

Au cours de sa fuite, le conducteur s'est engagé à contresens sur la contre-allée de la RT11 avant de percuter deux véhicules, blessant leurs conductrices. Il a ensuite abandonné son véhicule sur un parking et tenté de prendre la fuite à pied, avant d'être rattrapé et interpellé par les forces de l'ordre.

Les vérifications ont permis d'établir que le conducteur circulait sans permis de conduire et qu'il avait été contrôlé positif à la cocaïne. Il va être convoqué devant un juge pour enfants.