CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju 29/07/2026 Face à un risque incendie très sévère, plusieurs massifs forestiers fermés en Balagne et dans l'Extrême Sud ce jeudi 22/07/2026 Incendie de la Restonica : Le plan Communal de Sauvegarde déclenché 22/07/2026 Patrimonio : Cinq à six hectares de maquis parcourus par les flammes 22/07/2026

Un mineur positif à la cocaïne interpellé après un refus d'obtempérer à Bastia


Léana Serve le Mercredi 22 Juillet 2026 à 17:41

Un mineur a été interpellé à Bastia après un refus d’obtempérer qui s’est soldé par un accident impliquant deux véhicules. Sans permis et positif à la cocaïne, il sera prochainement convoqué devant le tribunal pour enfants.



Photo : Police nationale de la Haute-Corse
Photo : Police nationale de la Haute-Corse
La police a interpellé un mineur après un refus d'obtempérer et une course-poursuite survenue à Bastia le 13 juillet dernier. Selon une publication de la police nationale sur ses réseaux sociaux, un équipage de police a croisé un véhicule ayant déjà commis un refus d’obtempérer au cours de la nuit. Celui-ci a une nouvelle fois refusé de s’arrêter pour un contrôle.
Au cours de sa fuite, le conducteur s'est engagé à contresens sur la contre-allée de la RT11 avant de percuter deux véhicules, blessant leurs conductrices. Il a ensuite abandonné son véhicule sur un parking et tenté de prendre la fuite à pied, avant d'être rattrapé et interpellé par les forces de l'ordre.
Les vérifications ont permis d'établir que le conducteur circulait sans permis de conduire et qu'il avait été contrôlé positif à la cocaïne. Il va être convoqué devant un juge pour enfants.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos