Patrimonio : Cinq à six hectares de maquis parcourus par les flammes

Un incendie de végétation s'est déclaré ce mercredi à 13 h 59 sur la commune de Patrimonio, en bordure de la route départementale 80, en direction de Farinole.



Face à la progression des flammes, un important dispositif a été déployé. Six engins de lutte provenant des centres de secours de Saint-Florent, de Bastia ainsi que de l'unité de la Sécurité civile Verdi 21 sont intervenus sur les lieux. En appui des équipes au sol, deux Canadair ont par ailleurs effectué douze largages afin de freiner la propagation du feu.



L'action rapide des secours a notamment permis d'assurer la protection de quatre habitations situées à proximité du départ de feu, qui n'ont finalement pas été touchées par les flammes.



Selon le dernier point de situation communiqué par le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), entre cinq et six hectares de maquis ont pour l’heure été parcourus par l'incendie.



L'intervention des secours était toujours en cours en milieu d'après-midi.