Incendie de la Restonica : Le plan Communal de Sauvegarde déclenché

L’incendie de la vallée de la Restonica a désormais détruit 500 hectares de forêt de pins et de maquis. L’absence de tous les moyens aériens depuis le début de l’incendie fait qu’aujourd’hui le sinistre semble incontrôlable, d’autant qu’un coup de vent est annoncé pour la journée de ce jeudi 23 juillet. Face à cette situation qui devient préoccupante, le maire, le Dr Xavier Poli a décidé d’activer le Plan Communal de Sauvegarde permettant ainsi la mise en place du dispositif de crise pour anticiper une éventuelle aggravation de la situation. Cette décision a été prise en concertation avec les services de l’Etat et le SIS 2B.





C’est dans ce cadre que le principal sentier de la vallée du Tavignanu conduisant les randonneurs de Corte vers le refuge de la Sega en passant par Antia et le Russulinu a été fermé en fin de matinée. Les hommes du PGHM sont donc rapidement intervenus dans la vallée pour inviter les randonneurs partis depuis le début de la matinée de rebrousser chemin. Certains ont d’ailleurs été évacués en hélicoptère jusqu’à Corte. Les gendarmes de la brigade de Corte sont d’ailleurs installés au départ du sentier de randonnée. Des barrières et une rubalise interdisent l’accès de la vallée aux randonneurs. « Pourquoi une sortie d’une petite heure leur est interdite sachant que le feu est très loin du site où nous voulions nous rendre ? », pestait un père de famille. Dans le même temps, et par mesure de précaution, le sentier menant de la forteresse jusqu’aux sites de baignades des Cortenais, comme le Lavu di a Matra, a lui aussi été fermé.



L’incendie de son côté a progressé fortement dans la nuit puisqu’il a basculé dans la vallée du Tavignanu en direction du refuge de la Sega, mais également en direction du Russulinu par le ruisseau de Bruscu et ce malgré l’intervention des hélicoptères bombardiers d’eau depuis le début de la matinée. Les renforts aériens comme les Canadairs et le Milan étaient attendus sur zone en milieu d’après-midi. Dans la vallée de la Restonica, l’incendie progresse également vers les bergeries des Gruttelle d’un côté, mais également vers la route de la Frasseta par son flanc gauche. « Il poursuit sa progression entre Punta Finellu et les Cappelacce sous l’effet d’un vent léger mais tourbillonnant. Face à cette situation, les moyens engagés au sol, 160 sapeurs-pompiers du SIS 2b, renforts nationaux, forestiers sapeurs, militaires et militaires de la Sécurité Civile, demeurent particulièrement importants. Les sapeurs-pompiers, appuyés par les équipes spécialisées et l’ensemble des services mobilisés, concentrent leurs efforts sur l’avant gauche du feu afin d’en stopper sa progression », a indiqué la direction du cabinet de la préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier.



Depuis le début de la matinée, la vallée est totalement noyée sous un épais nuage de fumée. Alors que les sapeurs-pompiers luttent contre l’incendie, soutenus par les HBE, dans le même temps les forestiers sapeurs tentent de conduire des opérations de brûlage dirigé pour ralentir la progression du feu. En milieu d'après-midi un Dash, deux Canadair et HBE Lourd sont par ailleurs entrés en action.



Concernant les bergers du plateau d’Alzu et de Culletta - qui indiquaient hier dans ces mêmes colonnes avoir besoin de ravitaillement pour les brebis, mais également pour eux -, dans le milieu de la matinée ils ont été livrés par un hélico. « C’est une excellente chose car nous commencions à manquer d’orge et de maïs, même s’il nous restait près d’une semaine de ravitaillement pour nous », a indiqué Jean-Marc Albertini.