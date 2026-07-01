Polémique autour d’un projet viticole à Zonza : Jean-Marie de Saint Ange contre-attaque, la FDSEA lui répond

MP le Mercredi 22 Juillet 2026 à 15:03

Une semaine après avoir publiquement mis en cause le projet viticole porté par Jean-Marie de Saint Ange à Zonza, la FDSEA de Haute-Corse se retrouve à son tour visée. Dans une longue publication diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune agriculteur défend son installation, dénonce une « campagne de dénigrement » et annonce des poursuites judiciaires. Ce mercredi, le syndicat agricole lui a répondu point par point dans un communiqué.