Christophe Versini, nouveau chef de file du RN sur l'île : « Je reviens en Corse pour prendre ma part dans le combat »

Vous venez d'être nommé à la tête du Rassemblement national en Corse. Quelle a été votre première réaction lorsque la direction nationale vous a proposé cette responsabilité ?

J'ai d'abord ressenti beaucoup de bonheur et de fierté. C'est une marque de confiance importante de la part du mouvement, mais c'est aussi une très grande responsabilité dont je mesure pleinement le poids. Au-delà de cet aspect politique, cette nomination représente aussi quelque chose de très personnel. Elle me permet enfin de rentrer chez moi. J'ai quitté la Corse il y a près de quinze ans pour poursuivre mes études de droit, comme beaucoup de jeunes Corses qui sont contraints de partir sur le continent pour se former ou trouver un emploi. Je fais partie de cette diaspora corse qui connaît les difficultés de l'éloignement : le coût de la vie, les sacrifices financiers, la distance avec sa famille. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir revenir sur mon île et de m'investir pleinement pour les Corses et pour la Corse. C'est une motivation très forte qui dépasse largement le simple engagement politique. »



Pourquoi avoir accepté cette mission ?

Je suis profondément attaché à ma terre. Lorsque je regarde la situation que connaît aujourd'hui la Corse, je vois des difficultés croissantes en matière de pouvoir d'achat, de logement, mais aussi une immigration clandestine que nous jugeons massive et qui, selon nous, modifie progressivement le visage de l'île. À un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais plus rester sur le continent à observer tout cela de loin. J'avais envie d'apporter ma contribution et de prendre ma part dans ce combat politique. J'ai également été encouragé par le travail réalisé ces dernières années par François Filoni et par Nicolas Battini. Tous deux ont contribué, chacun à leur manière, à défendre les intérêts des Corses. J'ai estimé que c'était le bon moment pour revenir et poursuivre cette dynamique.



Votre parcours politique a commencé à l'UMP avant de rejoindre le Rassemblement national en 2014. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

Effectivement, mes premiers engagements politiques remontent à l'époque où je vivais encore en Corse et où j'étais adhérent de l'UMP. J'ai rejoint le Rassemblement national en 2014, alors que j'étais installé sur le continent. À cette époque, j'avais le sentiment que l'UMP abandonnait progressivement les valeurs et les principes qui avaient motivé mon engagement. Je ne retrouvais plus de propositions fortes sur des sujets qui me paraissaient essentiels, notamment la lutte contre l'immigration ou la défense du pouvoir d'achat. Il y avait également une divergence profonde sur la question européenne. Je considère que les nations doivent rester au cœur du projet européen. Le Rassemblement national défend cette vision, là où je trouvais que l'UMP privilégiait une intégration toujours plus poussée au sein de l'Union européenne. C'est cette différence de vision qui m'a conduit à rejoindre Marine Le Pen et le Rassemblement national.



Vous avez fixé comme objectif d'« amplifier la dynamique du RN en Corse. Quelles seront vos priorités ?

La mission qui m'a été confiée est claire : poursuivre la structuration du mouvement sur l'île et renforcer son implantation. Cela passe d'abord par la constitution de nouvelles équipes, le recrutement de militants et d'adhérents, ainsi que par un maillage territorial plus important. Le Rassemblement national doit être présent partout en Corse et particulièrement dans les grandes villes comme Ajaccio, Bastia, Calvi, Porto-Vecchio ou Bonifacio. Notre objectif est d'aller à la rencontre de tous les Corses afin de leur présenter nos propositions et de préparer les prochaines échéances électorales, notamment l'élection présidentielle.



