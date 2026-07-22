Nouvelle formation artistique en danse sur Biguglia

Il s’agit d’une formation en danse pluridisciplinaire autour de la danse, la musique, l’interprétation scénique et l’anatomie sur audition pour les plus de 13 ans dans le but de proposer une formation pré-professionnelle à tous les jeunes danseurs qui souhaiteraient par la suite intégrer des formations diplômantes en danse.





Cette dernière comprendrait une formation intensive en danse de trois cours par semaine avec un professeur Diplômé d’État Mosconi Aurelia, et tous les trimestres des interventions musicales avec un pianiste diplômé jazz Cianfarani Gilles, une ostéopathe Mariani Sophie pour une approche en anatomie du mouvement et une coach en théâtre et interprétation scénique Dalila Miloud.



Le but de cette formation pluridisciplinaire est de mieux préparer les jeunes danseurs à toutes les disciplines transverses à la danse et à d’éventuels cursus de formation professionnelle comme par exemple des formations de préparation à l’EAT dans des centres de danse ou présenter d’autres diplômes en danse par la suite tout en ayant déjà acquis des bases solides.



L’objectif est de travailler sur le fond et assurer une formation individuelle approfondie pour être mieux armé pour la suite pour celles qui désireraient en faire leur métier par exemple.



Il s’agit de mieux préparer les jeunes danseurs à des cursus de formations futurs et de faire découvrir toutes les disciplines liées à la danse.



Une résidence artistique de trois jours interviendra également dans l’année avec deux chorégraphes du continent pour monter un spectacle qui aura lieu en extérieur afin de présenter le travail effectué durant ces trois jours intensifs.



L’audition aura lieu le mercredi 2 septembre sur Biguglia.



Contact 06.03.88.37.79

Cette dernière comprendrait une formation intensive en danse de trois cours par semaine avec un professeur Diplômé d’État Mosconi Aurelia, et tous les trimestres des interventions musicales avec un pianiste diplômé jazz Cianfarani Gilles, une ostéopathe Mariani Sophie pour une approche en anatomie du mouvement et une coach en théâtre et interprétation scénique Dalila Miloud.Le but de cette formation pluridisciplinaire est de mieux préparer les jeunes danseurs à toutes les disciplines transverses à la danse et à d’éventuels cursus de formation professionnelle comme par exemple des formations de préparation à l’EAT dans des centres de danse ou présenter d’autres diplômes en danse par la suite tout en ayant déjà acquis des bases solides.L’objectif est de travailler sur le fond et assurer une formation individuelle approfondie pour être mieux armé pour la suite pour celles qui désireraient en faire leur métier par exemple.Il s’agit de mieux préparer les jeunes danseurs à des cursus de formations futurs et de faire découvrir toutes les disciplines liées à la danse.Une résidence artistique de trois jours interviendra également dans l’année avec deux chorégraphes du continent pour monter un spectacle qui aura lieu en extérieur afin de présenter le travail effectué durant ces trois jours intensifs.L’audition aura lieu le mercredi 2 septembre sur Biguglia.Contact 06.03.88.37.79 amosconi@live.fr (Photographie de Gilles Perez)

