Incendies - La situation se stabilise à Albertacce, lutte intensive toujours en cours dans la Restonica

Les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent ce mercredi sur les secteurs d'Albertacce et de la Restonica, dans la région de Corte, avec pour priorité de contenir les foyers, protéger les populations et préserver les espaces naturels indique le SDIS de Haute-Corse.

À Albertacce, une réactivation est intervenue au cours de la nuit sur le flanc gauche du sinistre, sous l'effet de fortes rafales de vent. Un groupe d'intervention a été engagé immédiatement. Au lever du jour, le feu est toutefois fixé et la situation est considérée comme stabilisée. Des points chauds subsistent et feront l'objet de reconnaissances par drones dans la matinée afin de détecter d'éventuelles reprises.

Quatre groupes d'intervention restent mobilisés sous la coordination du poste de commandement installé à Calasima. Au total, 107 sapeurs-pompiers et personnels spécialisés demeurent déployés sur le secteur. La surface parcourue par les flammes est désormais estimée à 284 hectares.



Lee feu s'est réactivé dans la Restonica

La nuit a été plus difficile dans la vallée de la Restonica, sur la commune de Corte. Alimenté par des rafales atteignant 60 km/h et un très faible taux d'humidité, le feu s'est réactivé sur l'ensemble de ses lisières, progressant notamment en direction de la Frassetta et du Tavignano.

Le plateau d'Alzu reste toutefois hors de danger. De nombreuses reconnaissances terrestres ont été menées durant la nuit après plusieurs signalements transmis au centre de traitement de l'alerte. Les premières estimations évaluent la surface brûlée à plus de 350 hectares, un bilan qui sera précisé par des reconnaissances aériennes.

Près de 160 personnels sont en cours de déploiement grâce aux rotations de trois hélicoptères. Aucun avion bombardier d'eau n'intervient sur ce secteur, les Dash et Pélican étant engagés sur les incendies en cours dans le département du Var.

Les équipes concentrent désormais leurs efforts sur la consolidation de la lisière gauche du sinistre, avec la mise en place de longues lignes d'alimentation en eau, des opérations de jalonnement et des brûlages tactiques. Dans les secteurs escarpés du Tavignano, les interventions héliportées sont privilégiées afin de limiter les risques pour les équipes au sol.

Les sentiers de randonnée de Tuani, Baliri, Frassetta et Capellacce restent fermés au public en raison de l'incendie rappelle encore le SDIS 2 B dans sa communication.

