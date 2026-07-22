A màghjina - U sole trapassa i nivuli sopra Bastia
Comme une cathédrale de lumière dressée au-dessus de Bastia, le ciel laisse jaillir d'impressionnants rayons à travers les nuages. Un spectacle aussi fugace que majestueux, capturé au-dessus du port et de la mer Tyrrhénienne
Si vous aussi, comme Océane Baldocchi, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.
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