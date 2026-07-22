Partenz’inizià : six startups au service de l’innovation en Corse

Inizià, un incubateur au service du territoire
(Photos Gérard Baldocchi)
Créé en 2013, Inizià est un incubateur territorial dédié aux entreprises innovantes. Muriel Fagni, membre du conseil d’administration depuis plusieurs années et présidente depuis peu, en résume la vocation : « C’est vraiment un outil, avec comme dynamique, l’innovation qu’il peut y avoir sur un territoire. » Sa mission relève du service public et consiste à accompagner et soutenir la création et le développement d’entreprises innovantes en Corse, en s’adaptant à chaque projet, qu’il soit porté par des entrepreneurs jeunes ou plus expérimentés. Depuis sa création, l’incubateur a accompagné 81 startups. Le rythme de sélection reste exigeant : « On a en moyenne 80 candidatures par an à Inizià », précise Muriel Fagni, « là sur le premier semestre, on en a retenu 6. » Ce tri est assuré par un comité de sélection composé de personnes qualifiées, d’entrepreneurs connaissant l’économie corse et ses enjeux stratégiques, à la recherche de projets « en harmonie avec ce que l’on voudrait avoir sur notre territoire ».
Au-delà des dossiers, la présidente insiste sur la dimension humaine de l’aventure : « Il y a surtout des femmes et des hommes qui ont décidé de transformer cette idée en une solution concrète. » L’accompagnement vise à « aider chaque entrepreneur à structurer son projet, à faire de bons choix, à identifier les risques et à transformer les ambitions en une entreprise créatrice de valeur. »
Partenz’inizià, un événement de rencontre et de présentation
Pour la première fois depuis sa création, Inizià a ouvert ce rendez-vous, dédié à la découverte de sa nouvelle promotion de startups innovantes, à un public élargi. Entrepreneurs, partenaires institutionnels, financeurs, membres du CoSS, anciens incubés et acteurs de l’écosystème de l’innovation étaient présents.
Dans son discours de bienvenue, Muriel Fagni a salué les nouveaux incubés : « Votre entrée en incubation constitue le commencement d’une nouvelle étape. Vous êtes désormais des acteurs d’une aventure entrepreneuriale, mais aussi les membres d’une communauté. »
Pierre Orsini, vice-président de la CAB, est ensuite revenu sur le sens de cette rencontre, qui répond selon lui à un double objectif : « Permettre aux porteurs de projets de présenter leurs initiatives, de partager leur ambition et de faire connaître leur travail auprès d’un public plus large », mais aussi, « offrir aux partenaires, aux entreprises et aux acteurs économiques présents l’occasion de découvrir ces projets et, peut-être, de devenir demain des partenaires, des accompagnateurs ou des soutiens dans leur développement. »
Pour lui, l’innovation n’a de sens que si elle répond aux besoins du territoire : « Elle doit créer de l’emploi, renforcer nos entreprises, développer de nouvelles filières, améliorer la qualité de vie de nos habitants et offrir des perspectives à notre jeunesse. » Et c’est précisément là, selon Pierre Orsini, le rôle d’un incubateur comme Inizià : « Détecter des talents, les accompagner, leur apporter des compétences, un réseau, des méthodes, des partenariats et leur permettre de transformer une idée en entreprise. »
Dans son discours de bienvenue, Muriel Fagni a salué les nouveaux incubés : « Votre entrée en incubation constitue le commencement d’une nouvelle étape. Vous êtes désormais des acteurs d’une aventure entrepreneuriale, mais aussi les membres d’une communauté. »
Pierre Orsini, vice-président de la CAB, est ensuite revenu sur le sens de cette rencontre, qui répond selon lui à un double objectif : « Permettre aux porteurs de projets de présenter leurs initiatives, de partager leur ambition et de faire connaître leur travail auprès d’un public plus large », mais aussi, « offrir aux partenaires, aux entreprises et aux acteurs économiques présents l’occasion de découvrir ces projets et, peut-être, de devenir demain des partenaires, des accompagnateurs ou des soutiens dans leur développement. »
Pour lui, l’innovation n’a de sens que si elle répond aux besoins du territoire : « Elle doit créer de l’emploi, renforcer nos entreprises, développer de nouvelles filières, améliorer la qualité de vie de nos habitants et offrir des perspectives à notre jeunesse. » Et c’est précisément là, selon Pierre Orsini, le rôle d’un incubateur comme Inizià : « Détecter des talents, les accompagner, leur apporter des compétences, un réseau, des méthodes, des partenariats et leur permettre de transformer une idée en entreprise. »
La présentation des six startups
Les six projets retenus illustrent, selon Muriel Fagni, « plusieurs grandes thématiques au cœur des enjeux de demain : le numérique, la santé, la transition énergétique et environnementale, la valorisation des ressources du territoire, ainsi que la préservation de notre patrimoine culturel et linguistique. »
CampaLingua développe des technologies d’IA pour les langues régionales, en commençant par le corse : reconnaissance vocale, transcription et synthèse vocale. Un projet qui a séduit la présidente d’Inizià, qui y voit un outil « capable de transcrire par écrit toutes nos conversations » et de s’exporter demain « en Alsace, en Bretagne ou ailleurs ».
Fenomn est une plateforme d’IA générative pour la production visuelle de la mode, permettant de créer des visuels de haute qualité (e-commerce, éditos, campagnes) à partir de simples photos de produits, sans shooting traditionnel.
Funtana di Mare produit et commercialise des macroalgues biologiques grâce à la première ferme d’algoculture de Corse, à Sari-Solenzara, une culture en bassins à terre garantissant une production maîtrisée et durable.
Omalia est un compagnon numérique pour les personnes confrontées à des troubles de la mémoire, qui s’adapte à leur histoire et leurs routines pour soulager les aidants et préserver leur autonomie.
Soliria simplifie et automatise la mise en oeuvre de projets d’autoconsommation collective d’électricité, en levant les freins techniques, administratifs et réglementaires, en particulier dans les territoires insulaires.
Vibzz développe un appareil de soin autonome pour la rééducation de la main. Son concepteur, le kinésithérapeute Johann Balcon, répond à un besoin simple : soulager les douleurs qui persistent entre deux séances, grâce à un dispositif vibratoire utilisable à domicile.
CampaLingua développe des technologies d’IA pour les langues régionales, en commençant par le corse : reconnaissance vocale, transcription et synthèse vocale. Un projet qui a séduit la présidente d’Inizià, qui y voit un outil « capable de transcrire par écrit toutes nos conversations » et de s’exporter demain « en Alsace, en Bretagne ou ailleurs ».
Fenomn est une plateforme d’IA générative pour la production visuelle de la mode, permettant de créer des visuels de haute qualité (e-commerce, éditos, campagnes) à partir de simples photos de produits, sans shooting traditionnel.
Funtana di Mare produit et commercialise des macroalgues biologiques grâce à la première ferme d’algoculture de Corse, à Sari-Solenzara, une culture en bassins à terre garantissant une production maîtrisée et durable.
Omalia est un compagnon numérique pour les personnes confrontées à des troubles de la mémoire, qui s’adapte à leur histoire et leurs routines pour soulager les aidants et préserver leur autonomie.
Soliria simplifie et automatise la mise en oeuvre de projets d’autoconsommation collective d’électricité, en levant les freins techniques, administratifs et réglementaires, en particulier dans les territoires insulaires.
Vibzz développe un appareil de soin autonome pour la rééducation de la main. Son concepteur, le kinésithérapeute Johann Balcon, répond à un besoin simple : soulager les douleurs qui persistent entre deux séances, grâce à un dispositif vibratoire utilisable à domicile.
-
Incendies - La situation se stabilise à Albertacce, lutte intensive toujours en cours dans la Restonica
-
À Montemaiò, la Fiera di l'Alivu confirme son rôle de gardienne du patrimoine oléicole corse
-
Calvi - Passation de commandement au 2e REP : le colonel Mathias Falzone prend la tête du régiment
-
A màghjina - U sole trapassa i nivuli sopra Bastia
-
U tempu in Corsica