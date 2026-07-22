Partenz’inizià : six startups au service de l’innovation en Corse

Les six projets retenus illustrent, selon Muriel Fagni, « plusieurs grandes thématiques au cœur des enjeux de demain : le numérique, la santé, la transition énergétique et environnementale, la valorisation des ressources du territoire, ainsi que la préservation de notre patrimoine culturel et linguistique. »



CampaLingua développe des technologies d’IA pour les langues régionales, en commençant par le corse : reconnaissance vocale, transcription et synthèse vocale. Un projet qui a séduit la présidente d’Inizià, qui y voit un outil « capable de transcrire par écrit toutes nos conversations » et de s’exporter demain « en Alsace, en Bretagne ou ailleurs ».

Fenomn est une plateforme d’IA générative pour la production visuelle de la mode, permettant de créer des visuels de haute qualité (e-commerce, éditos, campagnes) à partir de simples photos de produits, sans shooting traditionnel.

Funtana di Mare produit et commercialise des macroalgues biologiques grâce à la première ferme d’algoculture de Corse, à Sari-Solenzara, une culture en bassins à terre garantissant une production maîtrisée et durable.

Omalia est un compagnon numérique pour les personnes confrontées à des troubles de la mémoire, qui s’adapte à leur histoire et leurs routines pour soulager les aidants et préserver leur autonomie.

Soliria simplifie et automatise la mise en oeuvre de projets d’autoconsommation collective d’électricité, en levant les freins techniques, administratifs et réglementaires, en particulier dans les territoires insulaires.

Vibzz développe un appareil de soin autonome pour la rééducation de la main. Son concepteur, le kinésithérapeute Johann Balcon, répond à un besoin simple : soulager les douleurs qui persistent entre deux séances, grâce à un dispositif vibratoire utilisable à domicile.

