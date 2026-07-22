« J'ai fait mon temps » : Christophe Versini succède à François Filoni à la tête du RN en Corse

Le Rassemblement national ouvre un nouveau chapitre de son histoire en Corse. Comme pressenti depuis plusieurs mois, François Filoni quitte la tête de la fédération insulaire du parti. Sa succession a été officialisée mardi avec la nomination de Christophe Versini, un cadre du RN âgé de 40 ans, collaborateur parlementaire du député du Var Stéphane Rambaud et futur avocat. Se présentant comme un « Ajaccien, originaire de Villanova », le nouveau délégué territorial affiche déjà un parcours politique fourni. Après des débuts sous les couleurs de l'UMP, il s'est engagé au sein du Rassemblement national, dont il a porté les couleurs lors de plusieurs élections municipales, législatives et sénatoriales sur le continent, notamment dans les Hauts-de-Seine. À la tête de la fédération corse, Christophe Versini fixe déjà le cap. Son ambition est « d'amplifier la dynamique du Rassemblement national et de bâtir une fédération solide, structurée et implantée sur l'ensemble de l'île », avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales.





« Je n'étais pas candidat à ma succession »



Cette nomination intervient après une décision mûrement réfléchie de François Filoni. Contacté après l'annonce officielle, l'élu ajaccien confirme qu'il avait lui-même choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. « Je n'étais pas candidat à ma propre succession », explique-t-il. « J'ai informé Paris que je ne sollicitais pas ma reconduction. Je veux désormais me consacrer pleinement à mon mandat de conseiller municipal d'Ajaccio. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté électif. » Le conseiller municipal estime que les responsabilités locales et les perspectives des prochaines élections législatives nécessitent un investissement total. « Je ne peux pas préparer une campagne législative tout en assurant la gestion de la fédération. On ne peut pas être partout », souligne-t-il. Christophe Versini confirme d'ailleurs que cette évolution s'est faite « d'un commun accord », précisant que François Filoni se consacrera désormais « pleinement aux échéances électorales à venir et à son mandat de conseiller municipal ».





Le bilan revendiqué de cinq années de restructuration



En quittant la direction de la fédération, François Filoni revendique le travail accompli depuis son arrivée à sa tête. « Pendant cinq ans, je me suis consacré à reconstruire toute la fédération », explique-t-il. « Nous avons multiplié les adhésions par quinze et les résultats électoraux par dix ou quinze. Nous sommes passés d'environ 5 000 voix aux élections législatives à plus de 53 000. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire. » L'ancien délégué territorial met également en avant les performances réalisées lors des dernières législatives, avec quatre candidats qualifiés au second tour, une première pour le parti en Corse. Il rappelle également avoir obtenu « le meilleur score de tous les candidats aux législatives avec 36 % des voix ». Pour lui, cette étape marque la fin d'un cycle. « J'ai fait mon temps et je pense avoir fait mes preuves en termes de résultats. Maintenant, je veux être pleinement investi à Ajaccio. »



François Filoni assure avoir préparé cette passation avec les instances nationales du mouvement. « J'ai mis les choses en place avec Paris afin d'organiser la transition », explique-t-il. « J'ai commencé à échanger avec Christophe Versini pour lui transmettre les dossiers et assurer une passation sereine. » Il rappelle toutefois que le choix de son successeur ne lui appartenait pas. « Le président de fédération est désigné par le bureau national. Je ne choisis pas celui qui me remplace et je n'ai jamais voulu intervenir dans ce type de décision. »





Battini affiche son soutien



Le nouveau délégué territorial pourra également compter sur l'appui de Nicolas Battini. Le président de Mossa Palatina, allié du RN en Corse, s'est félicité de cette nomination et assure être « en ordre de bataille pour préparer les prochaines échéances électorales » aux côtés de Christophe Versini. Dans un communiqué, Nicolas Battini estime que le nouveau responsable du RN est « un partisan affirmé de l'Unione di i Patriotti, un cadre expérimenté du Rassemblement national et un corsiste convaincu », un profil qui correspond selon lui « aux nécessités du combat » mené par leur alliance politique.



« Nous mettrons tout en œuvre pour lui permettre de mener à bien sa mission et faciliter son installation à la tête du RN sur l'île, dans le cadre de notre alliance tournée vers un seul objectif : rendre le pouvoir au peuple et défendre les Corses sur leur terre », conclut-il. Avec cette nomination, le Rassemblement national entend poursuivre son implantation en Corse, tandis que François Filoni se repositionne clairement sur le terrain électoral, où il pourrait de nouveau porter les couleurs du parti lors des prochaines échéances nationales.

