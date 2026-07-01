Leghje a Corsica : le salon des éditeurs de Corse s’installe à Luri pour la troisième année

Depuis 1994, l’Association des éditeurs de Corse oeuvre pour la promotion de la culture insulaire et la création littéraire contemporaine, en Corse comme à l’extérieur.

Le salon des éditeurs de Corse réunit les quatorze maisons d’édition membres de l’association, mais pas seulement. Comme l’explique Gino Castoriano, éditrice chez Punto e Basta et secrétaire de l’association, d’autres structures corses, non-adhérentes, sont également conviées, tout comme des auteurs de l’île.

Le choix de Luri ne doit rien au hasard : « On a contacté la mairie de Luri il y a trois ans, qui a répondu de façon très positive et enthousiaste pour soutenir cette manifestation », explique Gino Castoriano. Alain Piazzola, éditeur et président de l’Association des Éditeurs de Corse, précise que ce choix répond à un vrai manque : « Il n’y a plus, à ma connaissance, aucune librairie dans tout le Cap Corse », un territoire qu’il qualifie comme étant « très mal desservi par les librairies ».

Trois grandes manifestations sont organisées par l’association : une à Marseille, une à Paris et celle de Luri depuis trois ans. L’objectif reste le même chaque année : « Présenter les nouveautés, les livres des éditeurs, y compris ceux qui ne sont pas membres de notre association, qu’on accueille bien volontiers et d’assurer des tables rondes, des conférences tout au long de ces deux journées ».