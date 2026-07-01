Leghje a Corsica : le salon des éditeurs de Corse s’installe à Luri pour la troisième année

Le Cap Corse, un désert de librairies
Depuis 1994, l’Association des éditeurs de Corse oeuvre pour la promotion de la culture insulaire et la création littéraire contemporaine, en Corse comme à l’extérieur.
Le salon des éditeurs de Corse réunit les quatorze maisons d’édition membres de l’association, mais pas seulement. Comme l’explique Gino Castoriano, éditrice chez Punto e Basta et secrétaire de l’association, d’autres structures corses, non-adhérentes, sont également conviées, tout comme des auteurs de l’île.
Le choix de Luri ne doit rien au hasard : « On a contacté la mairie de Luri il y a trois ans, qui a répondu de façon très positive et enthousiaste pour soutenir cette manifestation », explique Gino Castoriano. Alain Piazzola, éditeur et président de l’Association des Éditeurs de Corse, précise que ce choix répond à un vrai manque : « Il n’y a plus, à ma connaissance, aucune librairie dans tout le Cap Corse », un territoire qu’il qualifie comme étant « très mal desservi par les librairies ».
Trois grandes manifestations sont organisées par l’association : une à Marseille, une à Paris et celle de Luri depuis trois ans. L’objectif reste le même chaque année : « Présenter les nouveautés, les livres des éditeurs, y compris ceux qui ne sont pas membres de notre association, qu’on accueille bien volontiers et d’assurer des tables rondes, des conférences tout au long de ces deux journées ».
Le salon des éditeurs de Corse réunit les quatorze maisons d’édition membres de l’association, mais pas seulement. Comme l’explique Gino Castoriano, éditrice chez Punto e Basta et secrétaire de l’association, d’autres structures corses, non-adhérentes, sont également conviées, tout comme des auteurs de l’île.
Le choix de Luri ne doit rien au hasard : « On a contacté la mairie de Luri il y a trois ans, qui a répondu de façon très positive et enthousiaste pour soutenir cette manifestation », explique Gino Castoriano. Alain Piazzola, éditeur et président de l’Association des Éditeurs de Corse, précise que ce choix répond à un vrai manque : « Il n’y a plus, à ma connaissance, aucune librairie dans tout le Cap Corse », un territoire qu’il qualifie comme étant « très mal desservi par les librairies ».
Trois grandes manifestations sont organisées par l’association : une à Marseille, une à Paris et celle de Luri depuis trois ans. L’objectif reste le même chaque année : « Présenter les nouveautés, les livres des éditeurs, y compris ceux qui ne sont pas membres de notre association, qu’on accueille bien volontiers et d’assurer des tables rondes, des conférences tout au long de ces deux journées ».
Cette année, cap sur les nouveautés
Si l’esprit du salon reste inchangé, la programmation évolue légèrement par rapport aux deux précédentes éditions : « Dans l’esprit nous sommes dans une continuité, mais la grande nouveauté c’est qu’on essaye d’assurer la promotion des nouveautés », précise Alain Piazzola en ajoutant que « toutes les conférences tournent autour de livres récemment parus ». Langue corse, poésie, bande dessinée, histoire, environnement… Il y en a pour tous les goûts. « On a essayé d’assurer une grande diversité », insiste le président de l’association. Sur la place, stands, conférences, lectures, présentations et animations rythmeront les deux journées.
Un succès qui se confirme
Après deux éditions, le bilan est jugé comme étant très positif : « Les retours sont très favorables, les gens sont très contents qu’on puisse assurer ce type de manifestation », rapporte Alain Piazzola, qui évoque également des chiffres de vente encourageants : « Si on se réfère au chiffre des ventes, on voit que la manifestation recueille beaucoup d’impressions favorables par rapport à ce que nous faisons. » La manifestation bénéficie par ailleurs du soutien de la Collectivité de Corse, partie prenante dans l’organisation. Mais c’est surtout l’accueil de la commune qu’il tient à saluer, citant la maire de Luri, Anne-Laure Santucci, et son équipe qui mettent à disposition des locaux, des tables et du matériel de sonorisation. « C’est pour nous agréable de venir sur un terrain où on sait qu’on est bien accueilli », confie-t-il, avant de conclure : « On n’est pas là pour solliciter simplement un lieu, on est là pour promouvoir une manifestation d’un commun accord. »
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