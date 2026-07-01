Face à un risque incendie très sévère, plusieurs massifs forestiers fermés en Balagne et dans l'Extrême Sud ce jeudi

Alors que le risque d'incendie reste très élevé en Corse en raison de conditions météorologiques particulièrement propices aux départs de feu, plusieurs massifs forestiers seront fermés ce jeudi 23 juillet.



Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la préfecture de Haute-Corse indique ainsi que les services de Météo-France ont classé le niveau de danger « très sévère » sur la zone « Balagne » pour la journée de jeudi. En conséquence, l'accès au massif du Fango, à la forêt de Bonifato ainsi qu'à la partie ouest du territoire de l'Agriate sera interdit de 0 heure à 23 h 59. Durant toute cette période, la circulation des personnes et des véhicules sera prohibée sur les pistes et voies non revêtues de ces secteurs.



En Corse-du-Sud, la préfecture a également décidé de fermer le massif de Cavu pour la journée de jeudi en raison d'un risque incendie lui aussi classé « très sévère ». Les mêmes restrictions y seront appliquées.



De façon générale, les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les mesures de prévention. Elles rappellent que l'emploi du feu est interdit et demandent de ne pas pénétrer dans les massifs concernés. Elles recommandent également de limiter les déplacements dans les autres espaces naturels, de ne pas faire de barbecue en forêt, de camper uniquement dans les lieux autorisés et de ne pas fumer en zone boisée ou à proximité, en veillant notamment à ne jamais jeter de mégot depuis un véhicule.



La préfecture de Haute-Corse souligne par ailleurs que l'ensemble des services engagés dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt est pleinement mobilisé, avec l'appui de renforts nationaux.



Enfin, toute personne témoin d'un départ de feu est invitée à prévenir immédiatement les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Les autorités recommandent également de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité. Dans le cadre du dispositif de lutte contre la pression incendiaire, les gendarmes et les policiers pourront, sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des contrôles routiers comprenant l'ouverture et la fouille des coffres des véhicules.