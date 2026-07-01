Patrimonio : Dix hectares de maquis parcourus par les flammes

Un incendie de végétation s'est déclaré ce mercredi à 13 h 59 sur la commune de Patrimonio, en bordure de la route départementale 80, en direction de Farinole.



Face à la progression des flammes, un important dispositif a été déployé. Six engins de lutte provenant des centres de secours de Saint-Florent, de Bastia ainsi que de l'unité de la Sécurité civile Verdi 21 sont intervenus sur les lieux. En appui des équipes au sol, deux Canadair ont par ailleurs effectué 36 largages afin de freiner la propagation du feu.



En fin de journée, dans un point de situation, la préfecture de Haute-Corse indiquait que l'incendie a pu être fixé "grâce à la mobilisation rapide des moyens terrestres et aériens", après avoir parcouru environ 10 hectares. "Aucune victime n'est à déplorer, aucune évacuation n'a été nécessaire et aucune habitation n'a été impactée", précise la préfecture.