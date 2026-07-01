Corte : l'incendie a parcouru 859 hectares

L'incendie qui sévit sur le secteur de Corte poursuit sa progression. Selon le dernier point de situation communiqué par la préfecture de Haute-Corse, près de 859 hectares ont été parcourus par les flammes. Les lisières gauche et droite restent actives et de nombreux points chauds persistent sur l'avant droit du sinistre. Les importantes fumées dégagées par l'incendie affectent les vallées de laet du, ainsi que la ville deet ses environs.Par mesure de précaution, le camping de Tuani a été évacué. Cette opération a concerné 102 personnes, dont 59 enfants, toutes hébergées au Crous de Corte. La préfecture précise que l'évacuation s'est déroulée sans difficulté, avec le concours de la mairie de Corte, de la Collectivité de Corse, du Crous, des forces de sécurité intérieure, de la sous-préfecture et des services mobilisés.Les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité, notamment les recommandations sanitaires liées à la présence des fumées.Plus de 270 personnels ont été engagés tout au long de la journée, avec le soutien de moyens terrestres et aériens. Le Centre opérationnel départemental reste activé en préfecture pour coordonner les opérations. Durant la nuit, une cinquantaine de sapeurs-pompiers demeureront mobilisés pour poursuivre les opérations de lutte contre le feu et surveiller les lisières.Depuis 14 h 30, un arrêté préfectoral interdit l'accès aux personnes et aux véhicules sur la route départementale 623, à partir du point d'information situé au lieu-dit Chjarasgiolu, desservant la vallée de la Restonica.Les services de l'État et les secours maintiennent également un contact permanent avec les bergers présents sur le secteur afin de suivre l'évolution de la situation et d'assurer leur sécurité.Au cours des opérations, un sapeur-pompier du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse a été brûlé à une main en manipulant du matériel. Pris en charge rapidement par les équipes médicales, son état n'a pas été préciséSur le secteur d'la préfecture indique que l'incendie est désormais fixé. La superficie parcourue par les flammes reste estimée à 280 hectares. Une surveillance active est toutefois maintenue afin de prévenir toute reprise.La préfète de la Haute-Corse et le président du SIS 2B rappellent que les restrictions d'accès et de circulation en vigueur doivent être strictement respectées afin de garantir la sécurité de la population et de faciliter le travail des secours.Ils adressent également leurs remerciements à l'ensemble des équipes engagées ainsi qu'aux associations, réserves communales et habitants mobilisés depuis le début de cet épisode, saluant l'élan de solidarité manifesté sur le terrain.