Bastia : « Un diner presque parfait » version junior à Saint- Antoine

« Attention Evan, ne coupe pas les pommes de terre trop fines, elles pourraient brûler » recommande Fathia Maaloumi, à son petit protégé occupé à tailler des frites. Médiatrice, Fathia travaille depuis quelques années à l’EVS, Espace de Vie Sociale, au sein du quartier St Antoine sur les hauteurs de Bastia. Ce lieu, géré par la FALEP de Haute-Corse, ouvert à toutes et à tous, est dédié au lien social, à la participation des habitants et au développement d’initiatives locales. « C’est un lieu d’accueil, d’échanges, de rencontres, de conseils où chacun peut trouver écoute, information et accompagnement » explique Malou, « Il a pour vocation de favoriser le vivre-ensemble, de soutenir les initiatives des habitants et de proposer des actions collectives répondant aux besoins et aux envies du quartier ». Un lieu accessible, au cœur des HLM, inclusif et collaboratif, favorisant la solidarité, l’entraide et la citoyenneté. « Nous y avons plusieurs ateliers en liaison avec des partenaires comme OPRA : Cuisine, couture, musique, numérique, activités culturelles, éducatives, créatives et de loisirs, accompagnement à la scolarité ou administratif à travers desquels on tisse des liens sociaux, intergénérationnels, un mélange des cultures ».





Le centre dirigé par Fathia Maaloumi est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures. Une cinquantaine de familles fréquente régulièrement cet espace social qui participe aussi aux « Quartiers d’été » de la mairie de Bastia.

« En avril, à la suite de plusieurs rencontres avec Malou de l’EVS Saint-Antoine, les jeunes du foyer Bella Vista ont exprimé l’envie de mettre en place un projet inspiré du concept Un dîner presque parfait » indique Yohann Bouvret, éducateur spécialisé à Bella Vista (Belvédère). « L’idée était simple : chaque équipe devait préparer un repas qu’il proposerait aux autres. Les échanges avec nos partenaires OPRA et FALEP ont permis d’enrichir l’idée initiale en intégrant une dimension créative autour de la mise en scène du repas : décoration de table, ambiance, scénographie, etc. L’idée regroupait en fait plusieurs objectifs : Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes, encourager le travail en équipe et l’entraide, développer des compétences culinaires et créatives, valoriser les jeunes à travers une réalisation concrète, créer du lien avec les partenaires et les habitants du quartier et travailler l’expression orale ».





En mai, 7 jeunes de 10 à 15 ans se sont portés volontaires : Celia, Maïssa, Khadija, Sophiya, Brunehealde, Lina et Evan. « Les équipes de 2 devaient réaliser de A à Z, le déroulement de ce diner presque parfait » poursuit Yohann. « En mai et juin, ils ont ainsi réalisé lors de différents ateliers de couture, numérique et Fab Lab la confection de nappes, serviettes, ronds de serviettes, dessous-de-verres, menus, sur le thème de la plage et des USA. Début juillet, ils ont alors débuté leur apprentissage en cuisine, élaborant leurs menus. Comme le veut l’émission, le projet comporte aussi un pitch et une animation de table ».

Ce vendredi l’équipe composée de Evan, 11 ans, et Célia, 10 ans, est en cuisine, sous l’œil bienveillant de Malou. Evan et Célia ont eux-mêmes élaboré le menu. « On prépare le repas qui sera composé de Wrap au jambon cru et fromage de brebis, des filets de poulet panés, des frites maison avec une sauce mayo qu’on a fait aussi, un fondant au chocolat et en boisson une citronnade » détaille Célia.





`Mais avant d’en arriver à la réalisation, les gamins ont dû aller faire les courses, disposant d’un budget de 50 € pour une dizaine de convives. « On est allés au super et on a dû choisir car on a trouvé ça cher. On avait la calculette pour faire les comptes » souligne Evan.

Mais pourquoi donc Célia et Evan se sont-ils lancés dans cette aventure ?

« Je voulais que ma mère soit fière de moi car elle regarde tous les jours l’émission. Le plus dur c’est la mayo à faire » explique Evan. « J’aime la cuisine et moi j’ai un peu galéré pour le gâteau » souligne de son côté Célia.

Alors que les invités arrivent, les deux autres équipes et des représentants des partenaires, nos marmitons s’affairent derrière les fourneaux. Tout semble prêt ! A table !





Mercredi et jeudi prochains ce sera au tour des deux autres équipes à régaler, ou pas, les copains. Qu’importe ! Ce beau projet a permis avant tout de mettre en lumière le travail, l'engagement et la créativité de ces jeunes.