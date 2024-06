Livre : "Le Tour du Monde de la Foi" d'Etienne Meloni

« En voulant chercher la différence entre toutes ces religions je me suis aperçu qu’aucun livre ne répondait globalement à nos interrogations sur les religions du monde» explique Etienne Meloni. Un véritable tour de la foi pour ce grand sportif plutôt habitué ces dernières années à des tours de la Corse à pied, à la nage, à vélo… Né en 1961 à Pino dans le Cap Corse, Etienne Meloni est animé, dès son plus jeune âge, par un esprit de découverte et une quête de sens qui le pousse à quitter son foyer à l’âge de 15 ans. Ce départ marque le début d’une série d’aventures qui définiront le cours de sa vie. Il y a quelques années que le destin a voulu que ce chef d’entreprises plutôt doué rencontre Dieu. «Lors de l’ascension de l’Everest, j’ai fait un AVC du cortex auditif. J’aurais dû mourir. Mais j’ai reçu un message, un message du Christ qui me disait que ma mission sur terre n’était pas finie mais au contraire débutait ».Une seconde vie débute effectivement pour Etienne Meloni qui en parallèle de ses activités professionnelles s’implique dans la foi chrétienne observant retraites, travaillant en bénévolat dans des associations caritatives, aumônier en milieu pénitentiaire, école de prières … Il crée aussi l’antenne de Haute Corse de l’association « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » dont le siège se situe au couvent St Antoine à Bastia. En octobre dernier il a débuté son « Tour du monde de la foi, des religions et des croyances » à la rencontre des pratiquants de celles-ci dans 27 pays. Il lui en reste 3 à parcourir. Dans un tome 2 à paraitre en 2025, il racontera d’ailleurs ces moments de partage.Dans ce tome 1*, dont tous les bénéfices des ventes iront à la radio Salve Regina du couvent St Antoine, il décrit en quelques lignes ces religions qui se pratiquent dans le monde entier. « Elles ont toutes ou presque un dénominateur commun ». Son œuvre invite chacun à reconnaître les liens unificateurs au-delà des différences apparentes, à chercher l’équilibre et l’harmonie dans sa propre vie, et à progresser inlassablement sur le chemin de la connaissance. Etienne Meloni partage non seulement un recueil de connaissances mais aussi un témoignage vivant de son engagement à comprendre et à retranscrire la diversité des croyances humaines. De tout temps, les divergences religieuses ont engendré des conflits, des guerres et des paix, reflétant toute la puissance des émotions et des convictions que la foi peut susciter. « Cet ouvrage se dresse comme un phare de tolérance et de compréhension mutuelle dans un monde qui n’a de cesse de se déchirer. J’y invite les lecteurs à un voyage littéraire et spirituel profond, explorant la diversité et la richesse des croyances qui façonnent nos vies depuis la nuit des temps ». On l’aura compris l’aspiration de l’auteur est claire : réduire les divisions et promouvoir la paix à travers une meilleure compréhension des traditions spirituelles qui unissent et divisent. Le travail d’Etienne Meloni est monumental cataloguant plus de 200 religions et croyances, allant des traditions monothéistes et polythéistes aux cultes anciens et oubliés. L’ouvrage aborde avec une simplicité remarquable des questions existentielles telles que l’origine de la foi et le rôle des croyances dans la société humaine. En posant des questions profondes — Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi le besoin de croire est-il si fondamental ? — L’auteur enrichit la compréhension des fondements spirituels de l’humanité. « Comprendre et tenter de faire comprendre que la foi est indissociable du matériel, du physique, de l’intellectuel, le besoin de croire, est un besoin fondamental de l’homme, depuis qu’il est sur le chemin de la vie. » souligne l’auteur. Un livre précieux, une … bible des religions à insérer dans sa bibliothèque.On attend avec impatience le Tome 2 qui permettra de découvrir les aventures d’Etienne Meloni dans 27 pays : De la France au Brésil en passant par l’Ethiopie, la Grèce, l’Inde, Les Emirats Arabes.. «Ce sera un récit plus personnel, où humour, joie et étonnement se mêleront pour offrir une perspective vivante et vibrante des croyances du monde, sous forme de témoignage objectif » précise-t-il* Disponible sur tous les sites et plateformes littéraires : Fnac, Amazon, Eyrolles, BOD Editions, etc.