Football - Le challenge Patrick-Catoire le 10 mai à Bonifacio

Le samedi 10 mai au Stade Antoine Tassistro à Bonifacio se déroulera l'édition 2025 du tournoi de football réservé au U13 servant de support au Challenge Patrick Catoire. Cette sixième édition, dont le parrain n'est autre que Dumé Guidi, qui regroupe seize formations, débutera à 10 heures, alors que la finale est programmée à 16h20. La cérémonie de clôture fixée à 17 heures permettra également d'assister au tirage au sort de la tombola, dont les lots sont composés de plus de 10 maillots de joueurs professionnels à gagner, dont Dumè Guidi, Amine Boutrah, Anthony Roncaglia et Julien Maggiotti du SC Bastia, Rémy Cabella de la Squadra Corsa, Matteo Tramoni du SC Pisa, Adilson Malanda de Charlotte FC (MLS), Benjamin Santelli et Ben Hamed Toure de l'AC Ajaccio. Dumè Guidi et Christopher Ibayi également de la Squadra Corsa et bien d'autres encore à venir.

Au terme de cette manifestation aura lieu la conférence de presse relative à l'organisation du match entre la Squadra Corsa et la Sardaigne en catégorie U17 le 7 juin prochain à Bonifacio en vue de l'inauguration de la Zone sportive de Musella.