Bastia célèbre les « Rendez-vous aux jardins » les 6 et 7 juin

La 22e édition des Rendez-vous aux jardins se tiendra vendredi 6 et samedi 7 juin à Bastia, autour du thème « Jardins de pierres, pierres de jardins ». Ateliers, visites guidées et présentations rythmeront ces deux journées ouvertes à tous, pour explorer les liens entre pierre et végétal.



À découvrir notamment : les collections botaniques de la bibliothèque Tommaso-Prelà, riches en ouvrages illustrés rares, et le Jardin Romieu, jardin de rocaille du XIXe siècle, qui accueillera plusieurs animations. Un rendez-vous à partager en solo ou en famille.