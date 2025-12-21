Un vol Paris-Ajaccio dérouté après un départ de feu sur un réacteur

La rédaction avec l'AFP le Dimanche 21 Décembre 2025 à 09:25

Le vol AF7562 reliant l'aéroport de Paris-Orly à celui d'Ajaccio a du se poser en urgence à Lyon samedi après-midi, après un peu plus de 35 minutes de vol. La compagnie a évoqué un "problème technique" touchant l'Airbus A320 sans donner davantage de détails sur sa nature alors que les passagers ont soutenu que “C’était en flammes", et que "d’un seul coup l’avion a chuté” …