Un restaurateur porto-vecchiais crée l’engouement sur les réseaux sociaux

Les Candas ne courent pas après les clients : la taille modeste de leur salle de restauration (25 places) limite leurs ambitions : «

confirme le chef porto-vecchiais, qui n’a pas l’intention d’agrandir son restaurant.

» Maxime Candas a été contacté récemment par un télé locale, qui lui a proposé de se filmer sur un format de cinq minutes, pour mettre en avant notamment des produits et recettes corses (*). Les Candas ne le sont pas, corses : «

» Sur sa carte qui change tous les mois, L’Ardoise propose «

» et Maxime s’est très bien fait à l’ici : «

», sourit-il.