Bastia : 4e édition de la Journée Internationale des droits de la femme de l’association « Femmes Méditerranéennes Unies »

Pour sa 4e édition l’association Femmes Méditerranéennes Unies organise ce samedi 7 mars à partir de 16h30 à la salle Polyvalente de Lupino, un évènement à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, évènement présenté par Anna Manic et Christophe di Caro. Au programme : Animations musicales, défilé de robes traditionnelles, remise de prix ,dîner convivial



Entrée Gratuite

