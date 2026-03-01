CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Élodie Balesi 11/03/2026 Bastia : le Carnaval fait son retour dimanche 07/03/2026 Volley (MSL) – Le GFCA lourdement battu à Narbonne (3-0) 07/03/2026 Ligue 2 - Le SC Bastia arrache le nul à la dernière seconde à Pau (2-2) 06/03/2026
Les brèves

Bastia : 4e édition de la Journée Internationale des droits de la femme de l’association « Femmes Méditerranéennes Unies »  07/03/2026

Pour sa 4e édition l’association Femmes Méditerranéennes Unies organise ce samedi 7 mars à partir de 16h30 à la salle Polyvalente de Lupino, un évènement à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, évènement présenté par Anna Manic et Christophe di Caro. Au programme : Animations musicales, défilé de robes traditionnelles, remise de prix ,dîner convivial

Entrée Gratuite

