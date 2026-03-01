Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes : La CGT de Haute-Corse appelle au rassemblement ce dimanche 8 mars.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, l’Union Départementale CGT de Haute-Corse invite l’ensemble des citoyens à un rassemblement symbolique et revendicatif ce dimanche 8 mars à Bastia à 10h devant le Monument de la Résistance (situé entre la Mairie et la CCI). « Ce choix n’est pas fortuit » explique Charles Casabianca, secrétaire de l’Union Départementale CGT de Haute-Corse

« Ce monument incarne les luttes passées pour la liberté et le progrès social en France. C’est dans cet esprit de conquête que la CGT souhaite inscrire les défis actuels pour l’égalité réelle. Pour la CGT de Haute-Corse, l’égalité entre les femmes et les hommes ne doit plus être une simple déclaration d’intention, mais le moteur d’une véritable innovation sociale. Il est temps de repenser nos modèles de travail, de rémunération et de protection sociale. L'innovation sociale consiste à mettre l'humain et donc la frange d'une moitié de la population au cœur des décisions de demain. »

Lors de ce rassemblement, une prise de parole officielle aura lieu sur place pour détailler les propositions du syndicat en matière de salaires, de conditions de travail et de lutte contre les discriminations.

