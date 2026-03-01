Volley (MSL) – Le GFCA lourdement battu à Narbonne (3-0)

La mission s’annonçait délicate, elle s’est révélée encore plus compliquée que prévu. Sur le parquet de Narbonne, le GFCA a subi une nette défaite en trois sets (25-13, 25-18, 25-23) lors de cette nouvelle journée de Ligue A MSL.

Les Gaziers ont rapidement été dépassés dans la première manche. Dominés dans tous les compartiments du jeu, ils ont laissé les Narbonnais dérouler sans réelle opposition. Le score, 25-13, illustre l’écart qui séparait les deux formations lors de ce début de rencontre.



La seconde manche n’a guère offert davantage de motifs de satisfaction pour les Ajacciens. Malgré quelques séquences plus accrochées, les joueurs du GFCA n’ont jamais véritablement inquiété leurs adversaires. Narbonne a ainsi poursuivi sa marche en avant pour s’adjuger le set 25-18 et prendre une option très sérieuse sur la victoire.



Il aura fallu attendre le troisième set pour voir une réaction corse. Plus combatifs, les Gaziers ont tenté de retarder l’échéance et se sont accrochés jusqu’au bout. Mais ce réveil est intervenu trop tardivement. Narbonne a su rester solide dans les moments décisifs pour conclure la rencontre 25-23 et sceller un succès sans appel.



Cette nouvelle défaite place désormais le GFCA dans une position délicate au classement. Les regards se tournent vers la rencontre de samedi soir entre Saint-Nazaire, l’avant-dernier, et Plessis-Robinson. Une fois cette mise à jour du calendrier effectuée, il ne restera plus que deux matchs aux Ajacciens pour tenter d’inverser une dynamique négative et préserver leur place parmi l’élite du volley français.

