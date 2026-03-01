Municipales. À Ajaccio, Pascal Zagnoli muscle le ton et veut « créer la surprise » en entrant au conseil municipal

Préserver l’identité et l’équilibre



Pour sa part, le jeune leader de Stintu Aiaccinu dit pour sa part avoir « fait le choix de la cohérence et du rassemblement ». « Nous avons fait le choix de ne pas réfléchir en porteurs de voix. Nous avons fait primer les compétences, la jeunesse, l’envie et la motivation », explique-t-il, se disant notamment « fier d’avoir plus de 50 % de moins de 30 ans dans les dix premiers de la liste ». Pour le candidat, cet engagement répond avant tout à la situation actuelle de la ville. « Nous nous sommes rassemblés parce qu’il devient difficile de se stationner, de se loger, et où les difficultés économiques poussent de nombreux commerces à baisser le rideau. Alors que notre ville est un joyau », pointe-t-il, estimant qu’Ajaccio « a tout pour réussir, à condition d’avoir de l’ambition et des compétences ».



L’ambition affichée par Stintu Aiaccinu est ainsi de préserver l’identité et l’équilibre de la cité impériale. « La ville à laquelle nous aspirons ce n’est pas une métropole française de 100 000 habitants », affirme Pascal Zagnoli, pour qui la démarche de sa liste doit avant tout permettre de défendre les Ajacciens. Concrètement, Pascal Zagnoli indique à la volée vouloir recréer des résidences principales dans le centre-ville, miser sur l’éducation pour mieux préparer l’avenir ou encore agir sur les problèmes d’insécurité. « Oui je suis nationaliste, mais je n’ai pas peur de parler de sécurité. Pas peur de dire qu’il faut mettre une antenne de police municipale dans le quartier des Cannes pour en faire une police de tranquillité publique », assume-t-il. « Mais protéger les Ajacciens passe aussi par le volet social, avec de vraies politiques de solidarité à mettre en place à l’endroit de ceux qui souffrent. Et je n’ai pas peur de dire que les nôtres doivent être prioritaires quand il s’agit de trouver un emploi, de se loger ou d’avoir des aides. Prima i nostri ! ».





« Nous rendrons coup pour coup »



Dans la foulée, il argue qu’il existe désormais deux nationalismes en Corse. « Celui enfermé dans le dogme qui est en situation d’échec depuis 10ans et qui a déçu tous les Corses. Et celui que nous essayons d’incarner modestement : un nationalisme d’avenir, pragmatique, pour qui le mot économie n’est pas une insulte. Un nationalisme qui veut construire un pays mais par la compétence et non pas par le clanisme et le clientélisme qui sont à l’heure sur le cours Grandval jusqu’à Bastia », lance-t-il en dézinguant la majorité territoriale.

