État de catastrophe naturelle reconnu pour huit communes de Haute-Corse


La rédaction le Vendredi 6 Mars 2026 à 16:22

Les communes de Casalta, Ghisonaccia, Giuncaggio, Pietroso, Porri, Prunelli-di-Fium'Orbo, Pruno et Zalana viennent d’être reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue survenues les 15 et 16 décembre 2025. L’arrêté interministériel publié au Journal officiel le 27 février 2026 ouvre la voie à l’indemnisation des sinistrés par les assurances.



(Archives CNI)
À la suite des intempéries qui ont touché la Corse les 15 et 16 décembre 2025, les communes de Casalta, Ghisonaccia, Giuncaggio, Pietroso, Porri, Prunelli-di-Fiumorbo, Pruno et Zalana avaient déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture pour le phénomène « inondation par ruissellement et coulée de boue associée ».


Sur la base des rapports météorologiques, la commission interministérielle a émis un avis favorable. Par arrêté interministériel du 13 février 2026 (INTE2604313A), publié au Journal officiel le 27 février 2026, ces communes ont ainsi été reconnues en état de catastrophe naturelle.


Cette reconnaissance permet aux sinistrés d’engager la procédure d’indemnisation auprès de leur compagnie d’assurance pour les dommages subis, dans la limite des garanties prévues par leur contrat « dommages aux biens ».


Les personnes concernées disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’arrêté pour transmettre à leur assureur un état estimatif des pertes subies, conformément au régime d’indemnisation prévu par la loi du 13 juillet 1982 relative aux catastrophes naturelles.




