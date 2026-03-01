Ajaccio : Conférence « Les femmes corses au XIXème et début du XXème siècle : vers l’émancipation ? »

A l’approche de la journée internationale des droits des femmes, la médiathèque des Cannes organise une conférence : " Les femmes corses au XIXème et début XXème siècle : vers l’émancipation ?" animée par Vanessa Alberti Maître de conférences à l’Université de Corse. Il s’agit de faire une approche des pionnières corses de l’émancipation féminine. Le monde de l’éducation avec les institutrices est à réévaluer. Ce métier, apportant statut social et indépendance financière, permet de participer au débat sur la place des femmes dans la société. Par ailleurs, au XXème siècle, des femmes écrivaines et scientifiques ont réussi, par leur travail et leur talent, à être reconnues par la société insulaire.



Renseignement et inscription au : 04.95.20.20.30