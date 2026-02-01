Le maire de Bonifacio ferme le port de Cavallo pour « raisons de sécurité »

Julien Castelli le Vendredi 13 Février 2026 à 17:42

Depuis le 6 février, le port de l’île de Cavallo est fermé, suite à un arrêté municipal pris par Jean-Charles Orsucci. Le maire de Bonifacio justifie cette décision, applicable jusqu’au 31 mars, par « le très mauvais état structurel du port ». L’île n’est pas coupée du monde pour autant, son accès reste autorisé par dérogation sur un périmètre restreint.