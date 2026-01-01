VIDEO - Ajaccio : deux voitures blindées stoppées par la police. Plusieurs individus arrêtés
La rédaction le Jeudi 15 Janvier 2026 à 19:00
Une opération de police en flagrant délit est en cours depuis plusieurs minutes à Ajaccio.
Deux véhicules blindés ont été interceptés boulevard Albert-Ier, à hauteur de la bifurcation avec le boulevard Madame-Mère. L’intervention a conduit à l’interpellation de plusieurs hommes.
À ce stade, les raisons exactes de cette opération ne sont pas connues. Un important dispositif policier est déployé sur place. La police scientifique a passé les véhicules au peigne fin et des individus menottés ont été extraits de l'endroit où les gros véhicules ont été stoppés.
Plus d’informations à venir.
(Doc CNI)