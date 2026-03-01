Municipales 2026 : le fil de la campagne à Vicu

La liste Uniti per Vicu a officialisé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Vico-Sagone, en se présentant comme une démarche citoyenne indépendante, portée par des habitants du village et de ses hameaux.

Dans son document d’engagement, l’équipe affirme vouloir s’inscrire hors des logiques partisanes et défendre une gestion fondée sur la proximité, la concertation et la transparence. Elle met en avant une volonté d’« administrer autrement », en associant davantage les habitants aux décisions communales.

La liste dresse un constat critique de la situation actuelle. Sur le littoral de Sagone, elle évoque une économie locale fragilisée, marquée par un manque de soutien aux commerçants et des saisons touristiques jugées insuffisamment préparées. Dans les hameaux de l’intérieur, elle pointe une baisse démographique progressive, l’augmentation du coût de la vie et des difficultés d’accès aux services, aux logements et à la mobilité, contribuant selon elle à la désertification rurale.

Face à ces enjeux, Uniti per Vicu défend un développement maîtrisé, privilégiant des projets « à taille humaine » plutôt que de grands programmes considérés comme irréalistes. La liste affirme vouloir engager des décisions concertées et équitables, avec pour objectif de renforcer l’attractivité de la commune et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Elle annonce enfin une campagne axée sur l’échange avec la population, laissant aux électeurs le soin de trancher lors du scrutin municipal de 2026.



La liste Uniti per Vicu



1. FIESCHI Véronique

2. ACCARDO Fabrice

3. GARDELLA Marie Andrée

4. GRIMALDI D’ESDRA François

5. ANDREANI Stéphanie

6. ALBERTINI Pascal

7. SANTONI Geneviève

8. PIERREL Vincent

9. ALBERTINI Laurina

10. DE SALVO Vincent

11. COGNET Jacqueline

12. PASSONI Chistian

13. RICO Marie Pierre

14. COLONNA Jean

15. DELFINI Marie

16. GALLINI Laurent

17. CANONICI Dominica



