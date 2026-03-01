Municipales 2026 : le fil de la campagne à Vicu

Uniti per Vicu
La liste Uniti per Vicu a officialisé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Vico-Sagone, en se présentant comme une démarche citoyenne indépendante, portée par des habitants du village et de ses hameaux.
Dans son document d’engagement, l’équipe affirme vouloir s’inscrire hors des logiques partisanes et défendre une gestion fondée sur la proximité, la concertation et la transparence. Elle met en avant une volonté d’« administrer autrement », en associant davantage les habitants aux décisions communales.
La liste dresse un constat critique de la situation actuelle. Sur le littoral de Sagone, elle évoque une économie locale fragilisée, marquée par un manque de soutien aux commerçants et des saisons touristiques jugées insuffisamment préparées. Dans les hameaux de l’intérieur, elle pointe une baisse démographique progressive, l’augmentation du coût de la vie et des difficultés d’accès aux services, aux logements et à la mobilité, contribuant selon elle à la désertification rurale.
Face à ces enjeux, Uniti per Vicu défend un développement maîtrisé, privilégiant des projets « à taille humaine » plutôt que de grands programmes considérés comme irréalistes. La liste affirme vouloir engager des décisions concertées et équitables, avec pour objectif de renforcer l’attractivité de la commune et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Elle annonce enfin une campagne axée sur l’échange avec la population, laissant aux électeurs le soin de trancher lors du scrutin municipal de 2026.
La liste Uniti per Vicu
1. FIESCHI Véronique
2. ACCARDO Fabrice
3. GARDELLA Marie Andrée
4. GRIMALDI D’ESDRA François
5. ANDREANI Stéphanie
6. ALBERTINI Pascal
7. SANTONI Geneviève
8. PIERREL Vincent
9. ALBERTINI Laurina
10. DE SALVO Vincent
11. COGNET Jacqueline
12. PASSONI Chistian
13. RICO Marie Pierre
14. COLONNA Jean
15. DELFINI Marie
16. GALLINI Laurent
17. CANONICI Dominica
Dans son document d’engagement, l’équipe affirme vouloir s’inscrire hors des logiques partisanes et défendre une gestion fondée sur la proximité, la concertation et la transparence. Elle met en avant une volonté d’« administrer autrement », en associant davantage les habitants aux décisions communales.
La liste dresse un constat critique de la situation actuelle. Sur le littoral de Sagone, elle évoque une économie locale fragilisée, marquée par un manque de soutien aux commerçants et des saisons touristiques jugées insuffisamment préparées. Dans les hameaux de l’intérieur, elle pointe une baisse démographique progressive, l’augmentation du coût de la vie et des difficultés d’accès aux services, aux logements et à la mobilité, contribuant selon elle à la désertification rurale.
Face à ces enjeux, Uniti per Vicu défend un développement maîtrisé, privilégiant des projets « à taille humaine » plutôt que de grands programmes considérés comme irréalistes. La liste affirme vouloir engager des décisions concertées et équitables, avec pour objectif de renforcer l’attractivité de la commune et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Elle annonce enfin une campagne axée sur l’échange avec la population, laissant aux électeurs le soin de trancher lors du scrutin municipal de 2026.
La liste Uniti per Vicu
1. FIESCHI Véronique
2. ACCARDO Fabrice
3. GARDELLA Marie Andrée
4. GRIMALDI D’ESDRA François
5. ANDREANI Stéphanie
6. ALBERTINI Pascal
7. SANTONI Geneviève
8. PIERREL Vincent
9. ALBERTINI Laurina
10. DE SALVO Vincent
11. COGNET Jacqueline
12. PASSONI Chistian
13. RICO Marie Pierre
14. COLONNA Jean
15. DELFINI Marie
16. GALLINI Laurent
17. CANONICI Dominica
Bastia : le meeting de Uniti
Le grand meeting du premier r tour se déroulera le vendredi 13 mars à 18h30 à la salle polyvalente de Lupinu.
Lucciana
Le meeting de la liste "Ensemble pour Lucciana - Inseme pè Lucciana" se tiendra ce mardi 3 mars 2026, à partir de 18h30, au forum de l’école de Crucetta.
Borgo
Jean Dominici présentera sa liste et son programme ce mercredi 4 mars à 18h30 à la salle polyvalente de Borgo.
-
Échecs : Corte accueille les finales des championnats de Corse jeunes et vétérans
-
Cap Corse - Quel est cet objet échoué sur la plage d'Alisu ?
-
Ghisonaccia - La Croix de Chevalier du Mérite du Sang à Jacques Sculteur
-
À L’Île-Rousse, une journée pour célébrer et défendre les droits des femmes
-
Le dessin de Battì : Bastia 2026, tutti volenu cullà in cima