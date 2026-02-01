Virginie Chiappe, première femme corse à commander un navire sur la desserte maritime de l’île

Elle est la seule femme originaire de Corse à occuper le poste de commandant sur la desserte maritime de l’île. À 49 ans, Virginie Chiappe navigue dans la marine marchande depuis 25 ans. Après une formation de capitaine de première classe en 1996, elle intègre l’École nationale supérieure maritime (ENSM) de Marseille, dont elle est diplômée en 2000. « C’est une vraie passion », confie-t-elle. « J’ai débuté comme élève officier, je suis passée lieutenant, et au cours des années de formation et du temps de navigation, j’ai embarqué au service pont, au service hôtellerie et à la machine. Avec le temps et l’expérience, j’ai pu monter les échelons. »





Au cours de sa carrière, Virginie Chiappe occupe plusieurs fonctions clés à bord. Elle est notamment second mécanicien, capitaine et commissaire de bord, un poste qui implique, entre autres, la responsabilité de l’équipe hôtellerie. Grâce à « une formation polyvalente », elle acquiert également des compétences techniques en machinerie. Plusieurs postes qui impliquent « la sécurité, la maintenance et de veiller au bon déroulement de la traversée dans les meilleures conditions pour les usagers ».



"L'aboutissement d'une carrière"





En juin 2024, elle devient commandant, la première femme originaire de Corse à occuper ce poste sur la desserte maritime de l’île. « C’est l’aboutissement d’une carrière. À bord, il y a trois services : le pont, c’est là où on fait la conduite du navire et les sécurités, la machine avec de la maintenance et l’hôtellerie avec un chef de service qui gère 25 personnes à bord en moyenne. J’ai touché un peu à tout, et grâce à cette polyvalence et à l’expérience acquise au cours des années de navigation, j'ai fini par accéder au commandement. »



Un aboutissement qu’elle décrit comme « une grande fierté ». « J’ai eu à plusieurs reprises des propositions que j'ai refusées pour des raisons familiales, parce que mes enfants étaient petits. Il était important que j'aille au bout des choses si j’acceptais le poste de commandant. J'ai pris le temps de bien mesurer ce que cela impliquait et je me suis lancée en juin 2024. » Aujourd’hui, elle se dit « très reconnaissante ». « C’est vraiment une fierté pour moi d'être non seulement une femme, mais aussi Corse et commandant au service de la Corse et des Corses dans le cadre de la délégation de service public. »

