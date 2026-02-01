38e Festival du film du cinéma italien de Bastia : le prix du jury à « Napoli New-York » de Gabriele Salvatores

Cette soirée de clôture, même si tous les films seront une nouvelle fois projetés la semaine prochaine au cinéma Le Studio, a débuté en musique avec la belle prestation sur la scène de l’Alb'Oru des Chœurs de l’antenne bastiaise du Conservatoire régional de musique Henri-Tomasi placés sous la direction d’Anne-Marie Calloni et Isabelle Mordant-Desanti, E Voce Ribelle di Bastia, et les choristes de la pianiste Emmanuelle Mariini.





Lors de cet « Hymne à la jeunesse et aux chansons italiennes », jeunes chanteurs et adultes ont interprété les grands classiques qui ont marqué l’histoire de la chanson italienne : Des chansons de Toto Cutugno à Bella Ciao, en passant par le célèbre Volare ou les tubes de Zucchero.





Après ce bel hors d’œuvre musical, les organisateurs ont livré le palmarès de la 38e édition.





Prix jeune

(Jury composé de Marie Pognot-Fontana, Paul-Marie Simonpaoli et Massimo Spinelli, étudiants en section Lettres Supérieures Khâgne au lycée Giocante de Casabianca à Bastia.)

« Una Figlia » d’Ivano De Matteo.

« Le choix a été très dur » déclare Marie Pognot-Fontana. « On s’est fixés finalement sur Una Figlia car il y a des thématiques qui touchent la jeunesse » ajoute Massimo Spinelli. « Il y avait vraiment des films émouvants, poignants, qui parlaient à la jeunesse »

Le jury jeune a délivré une mention spéciale au film « Amore che ho » de Paolo Licata.

« On a trouvé un travail de cadrage remarquable accompagné d’une belle musique » commente Paul-Marie Simonpaoli



Prix du jury

(Jury composé de Cédric Appietto, Emmanuelle Mariini, Frédérique Balbinot Simonpoli et Primo Raggioli)

« Napoli New-York » de Gabriele Salvatores

«On a désigné ce film à la majorité, pas à l’unanimité » précise Cédric Appietto

« C’est un vrai film de cinéma, on y voyage, on y voit la jeunesse » ajoute Frédérique Balbinot. « Ce cinéma italien n’a pas peur de ses langues. C’est un enrichissement puisqu’on y parle calabrais, napolitain ou sicilien. Ce serait bien que le cinéma français s’en inspire »

Pour Primo Raggioli « C’est le choix du cœur qui l’a emporté »

Et Emmanuelle Mariini de conclure : « Il y a beaucoup de thématiques dans ce film notamment le combat de femmes et des portraits touchants. Le cinéma italien est bien ancré dans la société »



Prix du public

« Criature » de Cécile Allegra

« Ce prix a été attribué par le public du festival, un public attentif et critique au bon sens du terme » souligne le président de la manifestation Bati Croce. « Le public a encore été très nombreux cette année et on a pu constater la présence de plus en plus de jeunes et c’est bon signe. C’est un festival lourd, très difficile à organiser et tenu à bout de bras par des bénévoles qui au fil des années sont devenus des amis»