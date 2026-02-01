Bastia - Beaucoup de jeunes à la découverte du lycée maritime

Julien Cometto, directeur du lycée maritime de Bastia : "On constitue aujourd’hui le deuxième lycée maritime de France".
Accueillis au fur et à mesure de leur arrivée par le directeur du lycée Julien Cometto, les enseignants et le personnel, les jeunes gens ont vite « embarqué » dans l’établissement. Ce CFSM, Centre de Formation Sécurité Maritime, situé à l’Arinella, constitue une infrastructure stratégique dédiée à la préparation des élèves et des professionnels aux exigences de la sécurité en mer.
Les formations obligatoires en matière de sécurité maritime, reconnues dans le monde entier, y sont enseignées depuis 2 ans. « L'idée de cette journée est de promouvoir nos formations* mais aussi de lancer la dynamique des inscriptions pour l'année prochaine sachant qu'il y a deux points importants : L'inscription de nos élèves post-collège avec la filière BAC et CAP maritime et aussi la filière post-bac qu'on développe de plus en plus avec le BTS pêche et gestion de l'environnement maritime et surtout depuis cette année, la formation officier qu'on fait en partenariat avec l'école nationale supérieure de la marine marchande et qui permet d'obtenir un diplôme d'officier chef de quart passerelle international » explique Julien Cometto. « C'est la première fois qu'un lycée dispense ce diplôme, une licence qui permet d'être officier sur des compagnies telles que la Corsica Linea mais bien sûr aussi dans toutes les compagnies car tous nos diplômes sont internationaux. Cette formation est un bon exemple de nos bonnes relations avec les professionnels ».
Un lycée le vent en poupe
Un lycée maritime de Bastia qui … s’ancre de plus en plus dans le monde maritime méditerranéen avec de nombreuses et variées formations. « Nous montons en compétences, nous sommes de plus en plus attractifs et on aspire à développer bien d’autres projets. On est passé d'un lycée qui, il y a 10 ans, n’était pas loin de fermer, à un lycée aujourd'hui leader de la formation maritime, qui fait partie du réseau Horizon Mers, le réseau de la formation maritime. Et ça c'est un travail collectif, un travail de l'établissement, de la Collectivité de Corse et des professionnels qui nous entourent. On est ainsi associés à beaucoup de projets, comme le projet ALBA, une vedette à propulsion hydrogène, des projets collaboratifs avec l'Italie, projet d'échange sur le yachting, ou sur d'autres projets en matière de sécurité qu'on est en train de développer via des conventions les SIS 2A et 2 B et la sécurité civile».
Si la formation maritime attire de plus en plus de monde, l’établissement accueille de plus en plus de jeunes filles. A la prochaine rentrée les élèves intègreront de nos nouveaux locaux à la Citadelle, des locaux rénovés. Aujourd'hui le lycée recense 205 élèves, du CAP au BTS, 24 élèves en filière officier (48 à la prochaine rentrée). Ils sont encadrés par un personnel d’une cinquantaine de personnes, dont un gros pôle d'enseignants et de formateurs. « On constitue aujourd’hui le deuxième lycée maritime en France, alors que les autres bassins de population sont beaucoup plus importants ».
De réels débouchés.
Un jeune peut intégrer l'école à la sortie du collège, donc entre 14 et 15 ans. Il peut alors suivre un parcours lui permettant de suivre des études supérieures. Cette formation maritime est à la fois attractive et pleine de débouchés. « Quand nos jeunes sortent avec un bac, le taux d’insertion est de 95% avec des salaires débutant à 2 000 euros. Pour la filière officier, le taux d'insertion est de 100%, avec possibilité de travailler n'importe où dans le monde avec des salaires à minimum à 3 000 euros net. On est vraiment une voie d'avenir, une voie en plein développement, une voie qualitative. On est sortis de la voie de garage que pouvait être le lycée maritime il y a plusieurs années, ou le maritime même de manière globale. On est vraiment entrés maintenant dans une voie qui est une voie de métier d'excellence ». Pour ses différentes filières, l’établissement bastiais dispose de trois bateaux, dont une vedette à propulsion hydrogène, unique à l'heure actuelle, un véritable navire professionnel, ne rejetant que de l'eau, avec un écosystème local pour ses avitaillements en hydrogène. « L’an passé nos élèves de BTS Pêche et Gestion de l'Environnement Maritime ont été invités à Nice et à Monaco à l’occasion de la conférence nationale des Nations Unies et on était des sortes d’ambassadeurs dans cette navigation vertueuse. On en tire une certaine fierté ».
Alors moussaillons, prêts à lever l’ancre ?
-----
*Les formations
Formation officier OCQPI (Officier Chef de Quart Passerelle International), BTS PGEM (Pêche et Gestion de l’Environnement Marin), Bac pro pêche commerce, bac pro électromécanicien machine marine, CAP maritime.
-----
-
-
-
-
-
