Bastia - Beaucoup de jeunes à la découverte du lycée maritime

Philippe Jammes le Samedi 7 Février 2026 à 18:09

Depuis quelques années, le lycée maritime de Bastia a le vent en poupe et multiplie les formations dans ses locaux de la Citadelle et de l’Arinella. Une journée Portes Ouvertes était organisée ce samedi 7 février et de très nombreux jeunes ont visité le Centre de formation sécurité et son bateau pédagogique et s’y sont documentés. Au programme : Découverte des formations du lycée maritime, présentation des parcours scolaires, échanges avec les enseignants et élèves, informations sur les métiers et débouchés de la filière maritime.