Poètes, à vos plumes !  28/01/2026

« A Casa di a Puisia » lance son 6e appel à textes sur la thématique :  la Liberté. Les participants ont jusqu'au 1er mars minuit pour faire parvenir leurs textes, en corse ou en français*. L'appel à textes est ouvert à tous. Les envois doivent être sous format Word exclusivement, caractère Times New Roman, caractère 12 et ne pas excéder une page. Les coordonnées des participants figureront sur l'envoi. Un jury indépendant se prononcera sur des textes rendus anonymes et décernera 3 prix : un prix langue corse, un autre pour la langue française et un dernier intitulé :  jeunes espoirs. Chaque prix recevra une récompense sous la forme d'une œuvre d'art et les meilleurs textes seront publiés dans une anthologie. « En organisant cet appel à textes, A Casa di a Puisia entend susciter de nouveaux talents, récompenser la créativité et, bien entendu, contribuer à la promotion de la poésie » souligne son président Norbert Paganelli.

