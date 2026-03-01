Handball N2 : Corte - Ile-Rousse tombe à Villeneuve-Loubet (28-27)

Il y a quinze jours, les Cortenais avaient été conquérants et efficaces face à Bagnols, grosse cylindrée de ce championnat. C'est grâce à cette solidarité que les hommes d'Adrien Magne sont d'ailleurs parvenus à arracher le match nul.

En se rendant ce samedi à Villeneuve-Loubet, les Cortenais avaient l'intention de poursuivre sur leur lancée pour obtenir un bon résultat, voire même la victoire face à un concurrent direct dans la course au maintien. En effet, Villeneuve-Loubet était à seulement un point des Cortenais au classement général, avant la rencontre. Avec une victoire, les insulaires auraient pu faire un grand pas vers cet objectif.





Malheureusement, ils avaient du mal à entrer dans le match et étaient rapidement menés 7-2. Malgré tous leurs efforts, ils restaient derrière leurs adversaires et rentraient aux vestiaires avec deux buts de retard.

La deuxième période était identique à la première avec des Cortenais toujours en retard au tableau d'affichage. Ils restaient dans le match et étaient tout près de trouver l'égalisation sur le gong. Malheureusement Chamekh ne parvenait pas à concrétiser la dernière balle d'attaque à six secondes du terme. Et Corte - Ile-Rousse s'inclinait 28-27.

Ajoutons enfin que ce déplacement s'est avéré très compliqué pour le groupe, puisque trois d'entre eux, partant d'Ajaccio, ne sont arrivés à Marseille qu'à midi . L'avion était en panne ... La prochaine journée aura lieu le 28 mars. Corte - Ile-Rousse accueillera la lanterne rouge, Frontignan.