Corte a célébré, avec ferveur, Saint-Antoine de Padoue le Patron des enfants

Depuis le début du mois de juin, les fidèles de la paroisse de Corte se sont rassemblés tous les soirs pour participer à la treizaine de Saint-Antoine. Une treizaine qui s’est donc achevée ce samedi matin avec la messe en l’honneur de Saint-Antoine de Padoue. Plusieurs dizaines de paroissiens étaient déjà rassemblés sur le parvis de la petite chapelle dédiée au Saint Patron des enfants dès 6h30 avant que le Père Bocchecciampe ne procède à la lecture du rosaire et n’ouvre la célébration du Saint Patron des enfants, mort à l’âge de 36 ans.





« Saint-Antoine de Padoue est le plus connu des saints Franciscains, après Saint-François d’Assise et il existe une dévotion toute particulière pour ce saint qui est vénéré plus que tout autre », a précisé le curé de la paroisse.

Mais Saint-Antoine de Padoue est également le Saint Patron des bergers et des causes perdues. Il est né à Lisbonne en 1195 et décédé à Padoue le 13 juin 1231. Il a marqué l’Eglise par ses nombreux miracles de son vivant mais surtout après sa mort où de très nombreuses grâces ont afflué sur sa tombe.

« C’est toujours un miracle en ce jour de la Saint-Antoine de voir autant de monde à 7 heures le matin pour assister à la première célébration en l’honneur de notre saint. Et aujourd’hui en fêtant Saint-Antoine de Padoue nous fêtons la réponse au désir que Dieu met en chacun de nos cœurs. Saint-Antoine a donné sa vie pour le Christ et pour le monde de façon à ne pas compter sa fatigue. Car c’est d’épuisement, que Saint-Antoine est décédé. Il a donné tout son temps pour les autres et pour Dieu. Nous sommes venus nombreux devant cette chapelle ce matin, pour demander à Saint-Antoine de veiller sur chacun d’entre-nous. Nous sommes venus lui porter nos intentions de prières particulières, parfois des cas difficiles, mais aussi des joies, des moments où nous devons aussi lui rendre grâces. A travers cette fête, nous devons nous rendre compte de la joie qui habite notre cœur dans un monde qui nous pousse au pessimisme ou à la tristesse, Saint-Antoine est celui qui vient réveiller en nous la joie d’espérer, la joie de croire et en cela, il nous appartient de nous mettre en marche à la suite de Saint-Antoine », a soutenu le Père Bocchecciampe.





A l’issue de l’eucharistie, le curé de la paroisse de Corte a procédé à la bénédiction des pains, avant de les distribuer aux fidèles.

Cette bénédiction est ancrée dans la tradition cortenaise depuis des lustres. Elle est liée à Saint-Antoine de Padoue qui s’occupait des pauvres. « Ce pain nous rappelle à la fois le partage et l’eucharistie. Ces petits pains étendent la protection du saint sur celles et ceux qui les conservent, ou les mangent ».





Avant d'entonner le Diu vi salvi Regina, le Père Bocchecciampe a informé les fidèles qu’un pèlerinage serait organisé l’an prochain et plus précisément du 14 au 19 juin à Padoue sur les pas de Saint-Antoine. Il demande donc à celles et ceux qui désirent faire ce pèlerinage de s’inscrire au plus vite « car les places sont bien sûr limitées ».

