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Deux chutes en montagne en Haute-Corse


La rédaction le Jeudi 30 Juillet 2026 à 19:06

Deux interventions de secours en montagne ont mobilisé les équipes de secours ce mercredi 30 avril en Haute-Corse. Deux hommes ont été gravement blessés à Albertacce et Calenzana.



(SIS 2B)
(SIS 2B)
La première s'est déroulée sur le territoire de la commune d'Albertacce, à proximité du refuge de Tighjettu. Un homme de 60 ans a été victime d'une chute. Pris en charge par les secours, il a été héliporté vers le centre hospitalier de Corte pour y recevoir des soins.
La seconde intervention a eu lieu sur la commune de Calenzana, au niveau de la passerelle de Spasimata. Un homme de 40 ans s'est fracturé le bassin. Il a été évacué par les secours vers l'antenne médicale de Calvi.




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