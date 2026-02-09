Deux chutes en montagne en Haute-Corse

La première s'est déroulée sur le territoire de la commune d'Albertacce, à proximité du refuge de Tighjettu. Un homme de 60 ans a été victime d'une chute. Pris en charge par les secours, il a été héliporté vers le centre hospitalier de Corte pour y recevoir des soins.

La seconde intervention a eu lieu sur la commune de Calenzana, au niveau de la passerelle de Spasimata. Un homme de 40 ans s'est fracturé le bassin. Il a été évacué par les secours vers l'antenne médicale de Calvi.