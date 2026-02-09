Incendies en Haute-Corse - Les pompiers interviennent, aussi, à Mansu et à Ghisonaccia

Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse ont poursuivi les opérations engagées sur les différents chantiers afin de venir à bout des incendies en cours.



À Corte, le feu est en passe d’être maîtrisé sur l’ensemble des secteurs. Seul l’arrière droit reste au stade de feu fixé.



À Albertacce, de petites reprises régulières sont toujours signalées sur la partie avant droite et font l’objet d’un traitement continu par les équipes engagées.



À Biguglia, le feu est désormais maîtrisé. Toutefois, des reprises ponctuelles persistent et nécessitent des interventions au sol.



À Manso, un incendie a détruit 1 200 m² de végétation dans un secteur difficile d’accès. L’intervention a nécessité l’engagement des hélicoptères bombardiers d’eau en appui des pionniers, des sapeurs-pompiers de Galéria, des militaires de la Sécurité civile et des Forestiers-sapeurs.



Enfin, à Ghisonaccia, un feu s’est déclaré ce jeudi matin à 10 h 45, en bordure de la route départementale 344 en direction de Ghisoni. Il a parcouru un hectare. Une vingtaine de personnels ont été engagés. Le sinistre est désormais maîtrisé et reste placé sous surveillance.