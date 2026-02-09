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Incendies en Haute-Corse - Les pompiers interviennent, aussi, à Mansu et à Ghisonaccia


La rédaction le Jeudi 30 Juillet 2026 à 19:05

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse ont poursuivi, ce jeudi, leurs opérations sur les différents incendies en cours. Si plusieurs sinistres sont désormais maîtrisés, des reprises ponctuelles continuent de mobiliser les équipes sur plusieurs secteurs.



(SIS 2B)
(SIS 2B)
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse ont poursuivi les opérations engagées sur les différents chantiers afin de venir à bout des incendies en cours.

À Corte, le feu est en passe d’être maîtrisé sur l’ensemble des secteurs. Seul l’arrière droit reste au stade de feu fixé.

À Albertacce, de petites reprises régulières sont toujours signalées sur la partie avant droite et font l’objet d’un traitement continu par les équipes engagées.

À Biguglia, le feu est désormais maîtrisé. Toutefois, des reprises ponctuelles persistent et nécessitent des interventions au sol.

À Manso, un incendie a détruit 1 200 m² de végétation dans un secteur difficile d’accès. L’intervention a nécessité l’engagement des hélicoptères bombardiers d’eau en appui des pionniers, des sapeurs-pompiers de Galéria, des militaires de la Sécurité civile et des Forestiers-sapeurs.

Enfin, à Ghisonaccia, un feu s’est déclaré ce jeudi matin à 10 h 45, en bordure de la route départementale 344 en direction de Ghisoni. Il a parcouru un hectare. Une vingtaine de personnels ont été engagés. Le sinistre est désormais maîtrisé et reste placé sous surveillance.




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