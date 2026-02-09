Le Bastia Natation devient le Bastia Natation Sauvetage et Secourisme

« Il faut savoir que le sauvetage sportif est une véritable discipline sportive créée dans les années 50 avec ses championnats de France et du monde » précise Leslie Bertocchi Pellegri. « Elle pourrait d’ailleurs être inscrite aux JO d’Australie. Parmi les meilleures nations du monde, l’Australie, les Etats-Unis et l’Italie. La France commence à s’y mettre et il y a une véritable volonté de la Fédération de la développer ».

Julien Gonzalez a 40 ans, dont 35 de natation ! Formé au Bastia Natation, il a été un performeur, un des meilleurs nageurs du club, avant de rejoindre Antibes en Sport Etudes. Après avoir passé ses diplômes et être devenu pompier professionnel, il est revenu exercer en Corse. « À mon retour, j’ai proposé aux dirigeants de créer une section sauvetage et secourisme et ils m’ont suivi » explique-t-il. « Le sauvetage sportif est une discipline reconnue qui combine les qualités du nageur avec les techniques de sauvetage. Les épreuves reproduisent des situations inspirées des interventions réelles : remorquage de mannequin, utilisation de matériel de sauvetage, relais, nage avec palmes ou épreuves en milieu naturel. Au-delà de la compétition, cette discipline développe des qualités essentielles : Maîtrise de soi, réactivité, esprit d’équipe, sens des responsabilités, engagement citoyen. Au club nous ouvrons cette section à partir de 8 ans. Il y a l'aspect compétition, puisque le sauvetage est une compétition, et l'aspect sauvetage en lui-même. Pour moi, c'est un gain énorme parce que c'est un groupe que j'ai en compétition et là je vais les faire travailler physiquement et mentalement, leur donner beaucoup d'informations. Pour le groupe compétition, ils ont quatre à cinq entraînements de natation et deux entraînements spécifiques sauvetage par semaine. Ils vont aussi apprendre des notions de sauvetage qui pourront peut-être un jour les amener à porter secours à quelqu'un qui sera en difficulté. On leur apprend d’ailleurs à reconnaitre quelqu’un qui est en difficulté et comment appréhender l’aide à lui apporter ».





Ce jeudi, une quinzaine de gamins de 10 à 17 ans étaient rassemblés sur le sable chaud de l’Arinella, la plage des Bastiais. Au programme, trois exercices mis en place par Julien Gonzalez. « Le premier consiste à aider à une personne en difficulté à environ 25 m de la plage et de la ramener en la remorquant, ce qui en fait représente une compétition en bassin de 25 m, une course australienne par élimination sur la plage qui donne un coté ludique à l’entrainement physique et un relais, une petite compétition entre eux, toujours avec le matériel de sauvetage. Pour l’heure on ne leur apprend pas les notions de premiers secours. J’espère nouer un partenariat avec le SIS car ce serait bien que ces nageurs-là soient des futurs sauveteurs en Corse, sachant que 80% des sauveteurs qui sont sur l'île viennent du continent. L’objectif n’est donc pas seulement de former des compétiteurs mais d’accompagner chaque jeune dans un parcours qui lui permettra de devenir un nageur autonome, responsable et capable d’agir lorsqu’une situation d’urgence se présente. »





Et qu’en pensent nos jeunes futurs sauveteurs ?

« Je fais de la natation depuis que je suis toute petite et en participant à cette section, je souhaite approfondir ce que j’ai déjà acquis en natation » explique Maëllys Beneforti, 17 ans. « J’ai décidé de passer mon diplôme de surveillante de baignade car ça peut servir à n'importe quel moment. Donc c'est très important de bien faire chaque exercice pour pouvoir sauver quelqu'un. Ça donne la sensation rassurante de pouvoir intervenir et d’aider quelqu’un en difficulté. Il y a un entrainement physique mais le plus dur c'est vraiment de faire correctement les gestes. Je ne pense pas en faire mon métier mais le pratiquer de temps en temps comme je le fais cet été en tant que surveillante de baignade ».





Au-delà de la pratique sportive, cette affiliation traduit donc une ambition plus large au club. « Depuis toujours notre ambition est d’accompagner chacun dans son parcours, quel que soit son niveau ou ses objectifs. Avec le sauvetage sportif et le secourisme, nous allons plus loin : nous voulons former des nageurs, mais aussi des citoyens capables d’agir, de protéger et de porter secours. Cette nouvelle affiliation s’inscrit naturellement dans les valeurs qui animent Bastia Natation depuis cinquante ans : la bienveillance, la transmission et l’engagement au service de notre territoire » conclut Leslie Bertocchi Pellegri.



